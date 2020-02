PLYMOUTH, ANGLETERRE – 01 JANVIER: Richie Wellens, directeur de Swindon Town célèbre envers les fans itinérants après la victoire de son équipe lors du Sky Bet League Two match entre Plymouth Argyle et Swindon Town à Home Park le 01 janvier 2020 à Plymouth, en Angleterre. (Photo de Dan Mullan / .)

Le patron de Swindon Town, Richie Wellens, a signé un nouvel accord de trois ans et demi avec les Robins.

Swindon Town sécurise Richie Wellens avec une nouvelle offre

Accord de trois ans et demi

Le contrat prolongé de Wellens le verra rester avec les Robins jusqu’en juin 2023.

La nouvelle survient après que le président de Swindon, Lee Power, a reçu une approche de Blackpool pour Wellens.

Les Tangerines sont sans directeur depuis que Simon Grayson a quitté Bloomfield Road au début du mois.

Swindon Town, cependant, a rejeté l’approche de Blackpool avec des négociations sur un nouveau contrat bien en cours.

L’arrivée de Wellens au County Ground a vu une énorme augmentation de forme.

Les Robins étaient 18e de la Ligue deux quand il a pris les rênes; ils sont maintenant en tête de la division, deux points d’avance sur Crewe Alexandra, deuxième.

Le président Lee Power a déclaré: «Nous sommes ravis que Richie ait consacré son avenir au club de football.

«Il est encore un jeune manager avec un énorme potentiel et nous sommes vraiment excités par la façon dont il a fait jouer l’équipe et les résultats qui en découlent.

«Son travail acharné sur le terrain d’entraînement et à regarder des matchs est sans pareil, ainsi que ses efforts dans le club et dans la communauté.

“C’était vraiment notre priorité absolue de faire le tri le plus tôt possible et je suis vraiment content d’avoir tout compris afin que Richie et le club dans son ensemble puissent se concentrer sur l’objectif de la promotion.”

Un communiqué publié par le club a ajouté: «Nous sommes ravis que Richie ait décidé de poursuivre son mandat et enthousiasmé par le défi de poursuivre la trajectoire ascendante que le club suit avec lui à la barre.

“Le succès de Wellens sur le terrain a été reflété par ses efforts au sein de la communauté et son désir de donner aux gens de Swindon et de Wiltshire un club dont ils peuvent être fiers.”

