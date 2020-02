Szczesny: “Première mi-temps de travers, l’action 1-0 devait être arrêtée plus tôt” | Ligue des champions

si Szczesny a commenté la défaite de la Juve ce soir contre Lyon en huitième de Ligue des champions: “Nous avons raté la première mi-temps, en jouant mal – a-t-il dit à Sky Sport – En seconde mi-temps, nous avons corrigé les choses mais nous avons raté le but. “Tout est à jouer dans le match retour. Aujourd’hui, nous avons payé avec la défaite, mais je pense que la reprise a été positive et nous devons avancer sur cette voie. L’absence de De Ligt a certainement fait la différence dans leur but, mais cette action a dû être arrêtée avant qu’elle ne commence: après la faute latérale. Nous avons fait une erreur là-bas, puis à l’intérieur de la zone, il peut arriver que le ballon entre dans le but avec un demi-coup. Bentancur sur leur barre transversale? Il est vrai que cela a été prévu, mais marcher dans la zone peut être là qui vous attend tellement. Ce n’est pas un manque de concentration, mais je pense qu’ils ont fait un bon centre et une belle tête. Il y a eu un malentendu entre Pjanic et Bonucci au sujet de leur action dangereuse, Dieu merci, l’adversaire s’est retiré car cela aurait pu être bien pire. ”