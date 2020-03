Table ronde BFW: combien de temps le Bayern Munich devrait-il prolonger Manuel Neuer?

Ces derniers jours, il y a eu un certain nombre de rumeurs concernant l’avenir de Manuel Neuer au Bayern Munich. Le contrat du capitaine du Bayern expire en 2021, et le club a maintenant entamé des négociations pour un nouveau contrat. Le club et le joueur veulent qu’il reste, mais ils diffèrent considérablement en ce qui concerne la durée: le Bayern propose à Neuer un contrat de deux ans, tandis que Neuer souhaite un contrat de cinq ans jusqu’en 2025.

Il est clair qu’un compromis doit être trouvé des deux côtés pour que Neuer poursuive sa carrière à Munich. Mais quelle devrait être la durée du nouveau contrat de Neuer? Nos rédacteurs de BFW se sont réunis pour en discuter.

John Dillon

Un accord de deux ans est la préférence évidente pour le club. Neuer a été exceptionnel depuis qu’il s’est remis des deux fractures métatarsiennes qui l’ont mis sur la touche pendant pratiquement toute la saison 2017/18. Un contrat de cinq ans, comme il l’exigerait, le garderait théoriquement au Bayern jusqu’en 2025 au moins (à partir de 2020), date à laquelle il aura 39 ans.

Cela me semble absurde. Il y a peu de chances que Neuer vaille son salaire vraisemblablement très élevé, car un tel contrat approche de la fin, et ses antécédents de blessure en fin de carrière rendent un engagement à long terme encore moins acceptable pour le Bayern. C’est le dilemme éternel des franchises: combien le club sacrifiera-t-il pour garder une icône jusqu’à la fin de son apogée?

Si le camp de Neuer insiste sur quatre ou cinq ans, je le laisserais partir en 2021. Bien que deux ans soient idéaux, trois au cours desquels Neuer peut ou non encore commencer le gardien à la fin semble être un risque raisonnable, semblable à celui du Bayern. Si Neuer joue toujours à un niveau proche de son propre niveau, le Bayern peut lui offrir une autre extension plus courte ou il peut partir à l’aventure comme Gianluigi Buffon. S’il ne l’est pas, cependant, le Bayern ne ferait que se faire du mal en conservant un gardien de sauvegarde invendable et généreusement payé pendant deux ans ou plus.

De plus, le marché des transferts travaille actuellement contre Neuer et en faveur du Bayern: aucun des grands clubs n’a besoin d’un gardien de départ, et encore moins de 34 ans, et la crise actuelle rend encore moins probable que quelqu’un paie une prime pour Neuer. La seule exception est le FC Chelsea, mais ils ne sont même pas garantis de se qualifier pour la Ligue des champions. Plus que de l’argent ou des années de sécurité, Neuer veut des titres, et le Bayern est toujours son meilleur pari pour cela.

Fergus Tong

À mon avis, le nouveau contrat de Neuer devrait être une prolongation de deux ans, qui expirera en 2023. À ce moment-là, Neuer aura 37 ans et pourrait éventuellement prendre sa retraite en raison d’une baisse importante. Pourtant, s’il peut continuer, des prolongations d’un an peuvent être accordées jusqu’à ce qu’il raccroche ses bottes. Nous ne savons tout simplement pas dans quel état il se trouvera, c’est pourquoi il ne devrait pas recevoir la prolongation de 4-5 ans (!) Dont il a besoin. Une longue extension comme celle-ci pourrait aller dans le sens de Robben et Ribéry – certaines des stars les mieux payées du Bayern (Neuer devrait être dans la fourchette de 15 à 20 millions d’euros avec ce nouveau contrat), mais tout simplement plus au niveau nécessaire – et potentiellement sévèrement endommager la structure des salaires du Bayern.

On ne peut nier que Neuer a été superbe cette saison, mais ses blessures récurrentes et la signature d’Alexander Nübel doivent être prises en compte. Il n’y a aucune petite chance que Neuer soit blessé pendant une période de temps significative au cours des prochaines saisons en raison de son histoire et de son âge. En termes simples, il ne devrait vraiment pas se voir proposer une prolongation de plus de deux ou trois ans.

Joshua Tobolt

Manuel Neuer doit absolument être étendu. Oui, il a eu un horrible 1-1,5 ans alors qu’il faisait face aux ramifications de ses interruptions répétées des pieds. Cela étant dit, Neuer a retrouvé son statut d’élite, parmi les 5 meilleurs gardiens de but du monde la saison dernière. Le revers de ne pas le prolonger est cette question: démarrez-vous Nübel en 2021/22? Il ne semble pas prêt à partir pour le Bayern Munich si sa forme actuelle à Schalke est une indication.

De plus, Nübel jouera-t-il l’année prochaine? Les rapports indiquent oui, mais en même temps, cela irrite à coup sûr Neuer. Oui, Neuer a 34 ans. Il lui reste peut-être 2-3 années de haut niveau. On peut même affirmer que la fracture du pied l’a prolongé car il a 1-1,5 ans de moins de jeu que son âge corporel. Je suis carrément dans ce camp.

En bout de ligne, comme je l’ai dit plus tôt, le Bayern Munich DOIT étendre Neuer. Quatre ans jusqu’en 2025? Je suis très bien avec ça. Cela le place carrément sur le territoire d’un Gigi Buffon où il prend sa retraite ou peut aller ailleurs et Nübel est prêt à jouer. Signer Neuer à ces 4 ans n’est en aucun cas une garantie qu’il commence tous les 5 ans. Il garantit que le Bayern a l’élite Neuer pour les 3 prochaines années. Et franchement, Nübel apprend sous Neuer, ce qui pourrait être inestimable. La plus grande question est le Bayern va-t-il manger ses propres mots, prêter Nübel comme ils l’ont fait à Gnabry? C’est, je pense, la question la plus importante et non pas de savoir si Neuer doit être renouvelé (ce qu’il devrait absolument faire).

Narrayan Sankar

Manuel Neuer a sans doute été le meilleur gardien du monde de toute la dernière décennie, et à moins d’une chute de demi-saison en raison d’une blessure, il a toujours été solide à tout le moins et batteur du monde au mieux. De plus, Neuer est l’un des joueurs les plus anciens du Bayern et a été un grand capitaine de l’équipe, permettant aux défenseurs d’avancer avec la sécurité de savoir que le meilleur gardien du monde est derrière eux.

La situation contractuelle de Neuer, en particulier après la signature de Nübel (confirmée dans la fenêtre d’hiver), peut sembler délicate pour certains, mais c’est une évidence pour moi. Dans sa forme actuelle, il peut à tout le moins continuer à être le meilleur gardien de but du monde pendant encore 3 ans. Son expérience, son jeu de «balayeur-gardien» et ses nerfs calmes pourraient faire la différence lorsque nous affronterons les meilleurs clubs de la saison à venir. Par conséquent, en gardant à l’esprit qu’il lui reste encore quelques années au plus haut niveau, je dirais qu’une prolongation de contrat de 4 ans est en vue.

Bien sûr, cela rend les choses collantes pour Nübel, mais ses performances de la fin n’ont même pas justifié un début dans la formation de Schalke, sans parler du Bayern. Oui, il a certainement la qualité et le potentiel pour réussir Neuer, mais le remplacement d’un Neuer de pointe est au-delà de son horizon, alors peut-être qu’un prêt est une bonne option au cas où il ne voudrait pas monter sur le banc.

Teddy Son

Il est indubitable que la présence de Manuel Neuer a été un cadeau pour le Bayern au cours de la dernière décennie. Cela dit, pour citer un super-héros très populaire, “une partie du voyage est la fin”, et alors que Neuer approche des années crépusculaires de sa carrière, il est tout à fait naturel que le club se prépare à passer à autre chose.

Si les rapports sont vrais et que Neuer veut vraiment un accord de 4 à 5 ans, alors c’est hors de question. Neuer vient d’avoir 34 ans, ce qui n’est pas du tout jeune pour un footballeur, même pour un gardien de but. Rien ne garantit que Neuer jouera de son mieux à 38 ou 39 ans. De plus, le Bayern s’est trouvé un remplaçant décent à Alexander Nübel, et le laisser sur le banc pendant cinq ans ne lui fera aucun bien. Le Bayern a fait la même erreur avec Oliver Kahn, le laissant jouer jusqu’à presque 39 ans et s’attendant à ce qu’un Michael Rensing inexpérimenté remplisse ses chaussures (alerte spoiler: il ne l’a pas fait).

Cependant, deux ans, c’est aussi un peu court. Il serait raisonnable de le garder pendant trois ans: deux pour commencer dans le but et un comme phase de transition, en rotation avec Nübel. Lorsqu’il atteindra sa dernière année, Neuer aura 38 ans et il sera grand temps qu’il abandonne sa place de départ à son successeur. Bien sûr, à en juger par l’attitude de Neuer, il est hautement improbable qu’il soit placé sans combat, mais beaucoup de choses peuvent se produire en trois ans. Peut-être qu’une autre année pourrait être ajoutée si Nübel ne respecte pas les normes du club, ce qui, espérons-le, n’est pas le cas.