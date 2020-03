Table ronde BFW: le Bayern Munich devrait-il quitter David Alaba?

David Alaba a fait l’objet d’une rafale de rumeurs de transfert lors de cette accalmie en action sur le terrain. Il entre dans la dernière année de son contrat la saison prochaine, et le Bayern Munich ne lui a jusqu’à présent pas proposé de prolongation. La situation d’Alaba n’est pas unique à cet égard – le club a également reporté les négociations avec d’autres vétérans à l’approche de la fin de leur contrat.

Mais la situation d’Alaba est unique dans la mesure où l’éclatement d’Alphonso Davies au poste d’Alaba a donné au club un remplaçant très attractif. Le Bayern pourrait-il être le moment de laisser Alaba partir avec un supplément? Par conséquent, j’ai demandé à nos rédacteurs de BFW de partager leurs réflexions sur cette question qui se pose maintenant au front office du Bayern. Voici nos réponses.

RLD

David Alaba est un élément clé de longue date de cette équipe, et la seule chose qui devrait amener # 27 à quitter cette équipe est David lui-même. Alaba a excellé sans se plaindre à toutes les positions que le Bayern lui a demandé de jouer. Il établit des relations solides avec ses coéquipiers et représente des idées et un esprit positifs à chaque tournant. Sa relation avec Ribéry était une légende, et il est également proche du jeune Davies, aidant la star en herbe à devenir tout ce qu’il peut être en Bundesliga.

Alaba est également un joueur à pleine maturité à la hauteur de ses compétences, et sa flexibilité positionnelle le rend très difficile à remplacer. Le nombre de joueurs qui peuvent jouer plus d’un poste au Bayern avec la qualité d’un starter est assez limité. Je ne vois pas comment il peut être efficacement remplacé par un joueur à ce stade de sa carrière.

Il s’agit également d’une équipe qui a besoin de leadership, en particulier à l’arrière. À mon avis, le club devrait tout faire pour prolonger le contrat d’Alaba. Je l’aimerai toujours s’il part, mais je pense que c’est mieux pour le club et David s’il reste.

Fergus

Le Bayern ne doit pas laisser partir Alaba. Alaba est l’un des joueurs les plus importants de l’équipe, à la fois en termes de qualité – il est le meilleur défenseur de l’équipe – et de polyvalence, étant capable de jouer facilement au centre-milieu, à l’arrière gauche et au centre-arrière. De plus, surtout si Hansi Flick continue d’entraîner, les capacités du quart-arrière autrichien, les balles et les passes courtes sont cruciaux pour le renforcement offensif du Bayern. De plus, au cœur de la défense, le rythme d’Alaba face aux compteurs est un atout précieux qui fait défaut au Bayern ces dernières années. Et, peut-être plus important encore, Alaba incarne le Bayern et la philosophie du club plus que (presque) n’importe qui. Jamais Alaba n’a été une diva Lewadowski ou James-esque; il a toujours été professionnel et convenable. Il est bien plus digne que Joshua Kimmich d’être le prochain capitaine du Bayern … En termes simples, il est essentiel que les services de l’Autrichien soient maintenus. Les patrons du Bayern devraient jeter l’évier de la cuisine pour obtenir celui-ci sur la ligne.

Logan

David Alaba est une figure clé du Bayern depuis la saison 2011/12. L’imaginer dans un autre maillot est difficile à faire. Non seulement il est à Munich depuis si longtemps, mais il a prouvé à maintes reprises sa valeur au club. La stabilité du côté gauche pendant toutes ces années a été quelque chose que la plupart des fans ont probablement pris pour acquis. Cette année, Alaba s’est avéré encore plus précieux, car il s’est glissé au milieu du dos pour couvrir une myriade de blessures à ce poste. Il a également aidé à encadrer le jeune Alphonso Davies et l’a aidé à se redresser comme arrière gauche cette saison.

Autant j’aimerais voir Alaba terminer sa carrière au Bayern, mais il a tout donné pour ce club pendant la plus grande partie de la décennie. S’il veut une nouvelle aventure ou s’il ne se sent plus heureux au Bayern, je pense que le club lui doit de le laisser partir.

Josh

Alaba devrait absolument rester au Bayern. Oui, Davies a pris le relais à l’arrière gauche. Mais Alaba est toujours l’un des meilleurs défenseurs du Bayern. Lucas Hernandez a été amené à alterner entre l’arrière gauche et l’arrière central en tant que dernier record du Bayern, mais il a été décevant jusqu’à présent. Est-il talentueux? Oui, mais il n’a pas produit presque au niveau d’Alaba ou de Davies. De plus, Alaba est l’un des derniers vrais joueurs du Bayern «Mia San Mia». Lui et Müller sont les derniers vrais joueurs de l’académie du Bayern. Le perdre serait non seulement un coup dur pour la qualité du Bayern sur le terrain mais aussi un coup dur pour les vestiaires et la culture. Si le Bayern doit garder son “Mia San Mia” et ne pas avoir de joueurs de son académie (étant donné toutes les rumeurs constantes de départ de Müller), alors ces trois mots sonnent vide. Oui Neuer, Thiago et Lewandowski personnifient tous le Bayern, mais franchement, et à l’exception de Kimmich, ce n’est pas la même chose.

Alors non, Alaba ne devrait pas partir. il est trop précieux pour le Bayern sur le terrain et hors du terrain pour partir. Mais s’il souhaite vraiment ne plus être au Bayern, il y a très peu de choses à faire pour forcer un joueur à jouer pour une équipe dont il ne veut plus faire partie. Espérons que ce ne soit pas le cas et qu’il puisse terminer sa carrière de légende du Bayern.

Davis

Comme beaucoup l’ont déjà mentionné, Alaba est le dernier succès de l’académie du Bayern et est devenu une icône de club. Pour ces seules raisons, le club devrait essayer de le garder. Cependant, s’il reste ou s’en va, cela ne revient pas nécessairement à la position du Bayern, mais à celle d’Alaba.

S’il reste au Bayern, il devra s’habituer à jouer beaucoup plus au défenseur central. Hernandez n’a ni prouvé qu’il pouvait rester en bonne santé ni qu’il pouvait être défenseur central à plein temps. Davies s’est avéré trop précieux à l’arrière gauche pour le déplacer et le retirer de la formation de départ.

Alaba veut-il être défenseur central? Il a déjà dit clairement qu’il ne se voyait pas du bon côté de la défense. S’il ne lui est pas garanti la position qu’il veut jouer, il pourrait très facilement trouver une situation dans laquelle il peut jouer la position qu’il veut.

S’il part, le Bayern aurait plus qu’assez de talent pour avoir une défense compétente. Faire venir quelqu’un comme Dayot Upamecano aiderait également à combler le vide. Son départ serait juste dommage vu combien il a incarné le club.