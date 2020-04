Table ronde BFW: les équipes en tête devraient-elles recevoir le trophée?

La Première division belge A a récemment décidé de mettre fin à sa saison et d’attribuer le titre à l’équipe actuelle de première place, le Club de Bruges, risquant la colère de l’UEFA:

OFFICIEL: La Pro League belge deviendra la première grande ligue européenne à être annulée en raison de la crise des coronavirus. Le dernier match de la saison régulière et les matches de barrage ont été supprimés, le classement actuel du classement est maintenu et le Club de Bruges sera déclaré champion.

Cela soulève bien entendu une question importante. Les autres ligues nationales devraient-elles emboîter le pas? L’éléphant dans la salle est bien sûr Liverpool, compte tenu de son avance tout à fait dominante en Premier League. Mais ensuite, vous avez des situations comme le Bayern Munich en Bundesliga, où les quatre meilleures équipes ne sont séparées que par 6 points ou la Liga où Barcelone et le Real Madrid sont à 2 points. Serait-il tout à fait valable de décerner le trophée à ces équipes lorsque la course au titre est si proche? C’est ce que nous sommes ici pour essayer de comprendre.

Josh

Personnellement, je ne pense pas que les ligues nationales devraient décerner des titres si l’équipe n’a pas été choisie mathématiquement comme championne. Combien de fois aimons-nous voir ces afflux de fin de saison d’équipes rugir et réclamer un championnat? Maintenant je comprends que nous sommes dans un temps différent des autres. Cela étant dit, tout championnat gagné cette saison sera sans aucun doute considéré comme un astérisque, car la saison vient de s’arrêter. Ce n’est pas comme une saison écourtée où le départ a été retardé. Maintenant, souvenez-vous que si une équipe devait prétendre à obtenir le trophée cette année, ce serait Liverpool. Ils ont une avance décisive en Première Ligue, mais le hic, c’est qu’ils n’étaient pas encore mathématiquement les champions. Personnellement, j’ai l’impression que cela invalide en quelque sorte le trophée lui-même. Je dois juste me tromper du côté de l’annulation de la saison car cela évite ces championnats astérisques lorsque la ligue n’a pas pu terminer. Si quoi que ce soit, il préserve le sens du trophée à mes yeux.

Fergus

À mon avis, les ligues devraient soit, une, dans chaque position, être déclarées nulles et non avenues. Deux, à chaque fin de position en utilisant le classement actuel. Trois, ne recule devant rien pour finir. En aucun cas, par exemple, les ligues ne récompensent les gagnants, puis ne le déclarent nul et non avenu pour les autres lieux, il ne doit tout simplement pas y avoir de combinaisons d’un et deux. Les deux options ont une multitude de problèmes, pour les ligues annulées, des équipes comme Liverpool ou des équipes qui ont connu de grandes saisons se sentiront durement atteintes. Pour utiliser le classement actuel, les matchs en cours et les horaires différents, cela rend tout à fait injuste, il y a aussi la question de la relégation de la promotion.Par conséquent, je pense qu’il est impératif que les ligues terminent. Que ce soit d’ici juillet ou septembre, cela doit être fait, toutes les alternatives sont injustes et causeraient d’énormes problèmes monétaires. Bien que des problèmes en découlent, c’est la meilleure option pour conserver l’intégrité du jeu et aider les clubs à payer leurs factures.

RLD

Bien que j’espère que de nombreuses saisons nationales pourront encore être achevées en Europe cette année, sinon, je pense que la Belgique a raison; le titre doit être attribué à l’équipe en première place à la date de la fin du jeu. La règle habituelle est simple, le club avec le plus de points en fin de saison devient champion. Je suis en fait surpris qu’il n’y ait pas déjà un plan d’urgence clair en place pour cette éventualité dans les règles. En course automobile, après un certain nombre de tours, la course devient officielle, même si les tours restants ne peuvent pas être effectués en raison de problèmes de sécurité. Bien que de tels événements soient malchanceux pour les équipes qui auraient pu jouer un calendrier un peu plus difficile, ou avaient une sorte de stratégie pour finir fort, la chance fait également partie du sport et nous vivons avec ses conséquences chaque année. Émotionnellement, cela créera une gamme de réactions. Pour une équipe comme Liverpool, cela semble être la seule chose à faire. Pour la Juve, ce n’est pas un cas si clair. Mais objectivement, l’équipe avec le plus de points à la fin de la saison devrait devenir la gagnante, même si la date de fin précise est une tragique surprise pour tous. Soit dit en passant, 538 avaient 88% de chances de remporter le titre avant la cessation, donc je ne vois pas l’attribution du titre au Bayern comme particulièrement injuste ou spéculative.

Schnitzel

C’est une question épineuse lorsque les équipes en tête n’ont pas mathématiquement décroché le titre. Ni Liverpool ni le Bayern n’ont décroché, mais Liverpool a une avance de 25 points contre 4 pour le Bayern. Les deux situations ne sont évidemment pas similaires, mais une solution (si toutes les ligues devaient se terminer) doit au moins être cohérente avec les 5 meilleures ligues.

Une solution serait un système métrique pour calculer les places finales des équipes en lice. Le système devrait d’abord examiner la différence de points, la différence de buts et le xG, et l’analyse des probabilités de la performance de l’équipe dans ses matches restants, en calculant la difficulté en fonction de leurs performances plus tôt dans la saison. Cette dernière partie est incertaine, car les matchs de football en temps réel ne peuvent jamais être réduits avec précision à la probabilité, mais les temps désespérés appellent des mesures désespérées.

Ensuite, une note globale peut être attribuée aux équipes en fonction des facteurs ci-dessus et éventuellement davantage. Cela résoudrait le problème du champion et du top 4. Je pense personnellement que la performance de chaque équipe cette saison devrait être le facteur décisif en ce qui concerne les positions dans la ligue. Cela permettrait à Liverpool de remporter le Prem assez facilement et au Bayern de remporter la Bundesliga (bien que ce ne soit pas aussi clair, c’est le résultat le plus plausible).