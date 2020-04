Table ronde BFW: Manuel Neuer blesse sa cause au Bayern Munich avec son interview surprenante

Nous tous ici à Bavarian Football Works avons été surpris de voir Manuel Neuer et son agent Thomas Kroth comme le reportage du dernier numéro de Bild am Sonntag. La direction du club du Bayern Munich était peut-être tout aussi surprise ou du moins consternée. Après des semaines de spéculations médiatiques sur les négociations contractuelles avec le Bayern et des informations préjudiciables selon lesquelles Neuer exigeait un incroyable contrat de cinq ans et un salaire supérieur à 20 millions d’euros, le gardien de but et son agent ont riposté au Bayern lui-même. Ci-dessous, nos commentateurs Fergus, RLD et moi-même partageons nos réflexions sur l’interview de Neuer avec Bild am Sonntag.

Une apparence surprenante et décevante

Fergus: Ma première réaction à l’interview de Neuer avec Bild a été une confusion. Qu’est-ce que Neuer a à gagner en allant à Bild? Il est certainement hypocrite de Neuer de demander la confiance et l’appréciation du Bayern en faisant le tour du dos et en accusant le front-office.

John: Je ne peux pas imaginer ce que Neuer pensait gagner en allant à Bild. Au moins, ce n’était pas l’éditeur sportif en semaine? (Vous savez qui …) J’ai été stupéfait de le voir dans le journal, et avoir son agent parler avec lui me semblait encore plus étrange.

RLD: Normalement, je suis étourdi par l’excitation quand j’arrive à entendre les principes d’une transaction clé du club parler directement de ce qui se passe, mais cette interview ne m’a laissé que confus et déçu. Si Neuer et Kroth avaient un programme légitime pour cette interview, il est bien caché.

John: Après sa performance dans le scandale Özil, et son profil bas dans l’ensemble, je ne considère pas Neuer comme l’opérateur le plus fluide en ce qui concerne les médias. Si Neuer pensait qu’il allait déjouer le Bayern en soumettant ses griefs à la presse, il serait très déçu.

L’étrange accusation de Neuer de «fuites» de la part des dirigeants du Bayern

John: À mon avis, le plus grand point à retenir de l’entretien, et qui se reflète dans la façon dont j’ai intitulé notre article sur l’entretien, était que Neuer accusait directement la direction du club de divulguer des informations confidentielles sur les pourparlers d’extension. Je ne pense pas qu’il y ait une autre façon de voir. Kroth haie, disant qu’ils ne sont pas intéressés à blâmer qui que ce soit en particulier, mais que leurs actions disent le contraire

Fergus: Et pourquoi Neuer était-il si contrarié par ces «fuites» si, comme lui et son agent l’ont déclaré, les révélations majeures dans les médias – comme les revendications salariales et la durée des contrats – étaient fausses? Peut-être, ils n’étaient pas si éloignés de la vérité … Nous ne savons pas.

RLD: Le fait que Neuer n’ait pas demandé de prolongation de cinq ans et 20 millions d’euros de salaire laisse trop de questions sans réponse. Dont l’idée était l’entrevue, Kroth, Neuer ou Bild? Qu’espéraient-ils y parvenir, à part énerver les gens avec lesquels ils négocient? Pourquoi pensent-ils qu’il y a une fuite si les rapports sont inexacts?

Une perte de confiance et d’appréciation

RLD: L’entretien me semble enfantin et axé sur l’ego. Si Neuer veut le respect, la confiance et «l’appréciation», c’est une voie à double sens. Il ne montre certainement aucune de ces choses au club en courant vers un point de vente qui a clairement une relation contradictoire avec le club pour exprimer ses griefs. Le club n’a fait pratiquement aucune déclaration publique sur ces négociations, mais Kroth et Neuer ont choisi de se baigner dans le puisard du journalisme sportif tabloïd. Cela vous fait vraiment vous interroger sur leurs motivations.

John: Pour donner suite à cela – Neuer dit dans ses commentaires que “ce n’est pas comme ça qu’il connaît le Bayern Munich”. Eh bien, je ne connais pas exactement les joueurs – sans parler du capitaine de l’équipe – qui portent leurs problèmes à Bild, du moins pas de mémoire récente. Même lorsque Lewandowski a déclaré à Bild en 2018, il avait l’impression que le club ne le soutenait pas – après avoir poussé pendant des semaines à rejoindre le Real Madrid – il le faisait pour répéter que «mon cœur appartient au Bayern», en essayant de réparer les dommages qu’il avait causés. .

Karl-Heinz Rummenigge en particulier a fait exploser Bild lors de la tristement célèbre conférence de presse qui a suivi moins de deux mois plus tard – en grande partie pour défendre Neuer lui-même! Rummenigge fait toujours partie du comité exécutif du Bayern. Le temps ne s’arrête jamais dans le football, mais il est toujours étonnant que Neuer soit maintenant celui qui va à Bild, pour une raison quelconque.

Quelle est la prochaine étape des pourparlers d’extension de Neuer?

Fergus: Je pense que les négociations seront plus tendues à la suite de cette interview – en particulier du côté du Bayern, que Neuer a si publiquement appelé. Je peux vraiment voir les négociations au point mort et Neuer quitter le club. Dans l’ensemble, c’est un bon look pour personne et le club ferait bien de régler cette question dès que possible.

RLD: Cette interview est au mieux décevante. L’ensemble de la cascade me semble immature et non professionnel. Cela me fait me poser des questions sur le caractère de Neuer. Espérons que cela ne causera aucun dommage durable.

John: C’est une question difficile à répondre. Nous devrons voir comment le Bayern réagit, en supposant qu’ils le feront sous une forme ou une autre – ce sera un test intéressant et précoce pour Kahn.

Au contraire, Neuer a probablement renforcé la position du club. Il est celui qui a le plus mauvaise allure dans cette affaire. Personne ne sait s’il faut prendre au sérieux ses affirmations de fuites à l’intérieur du Bayern, mais on ne peut nier que lui, le capitaine de l’équipe, a franchi une ligne en allant à Bild.

Et Neuer a des options limitées s’il veut vraiment une chance solide de gagner à nouveau la Ligue des Champions. S’il a offensé les hommes avec lesquels il négocie, il peut ressentir une pression encore plus grande pour se retirer de ses véritables demandes – ou aller jouer en Ligue Europa avec Chelsea.