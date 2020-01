Table ronde BFW: qui le Bayern Munich devrait-il vendre / conserver en été?

Alors que les vacances d’hiver se terminent, Bild a publié un méga-article détaillant la situation contractuelle de huit joueurs de la première équipe du Bayern Munich. L’examen de la probabilité de rester ou de partir en été nous a fait réfléchir – qui parmi les huit le club devrait-il conserver / vendre?

Les joueurs en question sont les deux loués, Philippe Coutinho et Ivan Perisic, et six acteurs clés dont les contrats expirent en 2021. Il s’agit de Manuel Neuer, Thomas Muller, Thiago Alcantara, David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez. Nous avons décidé de diviser ces huit groupes en deux groupes – rester et partir – et avons demandé à nos écrivains leur avis sur la situation. Voici ce qu’ils ont dit:

JTobolt

Séjour: Muller, Neuer, Alaba, Thiago, Boateng.

Muller est absolument primordial pour le Bayern. Ces statistiques ne mentent pas. 82-5-1 lorsque Mueller marque. Cela rapporte au Bayern 251 points sur 264. Cela ne veut pas dire qu’il est actuellement le meneur du Bayern. Il est également le dernier vestige de “Mia San Mia” étant l’un des derniers joueurs de l’académie de l’équipe (l’autre étant Alaba.) Donc, pour faire simple, oui. Il est essentiel au succès du Bayern.

Neuer est l’actuel capitaine du Bayern. Il est également l’un des 5 meilleurs gardiens de but au monde et le sera au moins pour les 2-3 prochaines années. Même avec l’entrée de Nubel dans la salle des gardiens, la direction de Neuer sur et hors du terrain est trop importante pour laisser partir.

Alaba est un autre vestige de “Mia San Mia” avec Muller et est considéré comme l’un des meilleurs LB au monde ainsi qu’un substitut CB capable. Celui-là est facile à choisir.

Thiago en tant que milieu de terrain est à tout le moins un remplaçant compétent. Quand il est allumé, il est allumé. Mais quand il est parti, il est parti. Par rapport au reste des milieux de terrain, Thiago est toujours un membre inestimable du milieu de terrain.

Boateng, alors que beaucoup de calomnies sont encore nécessaires. Jusqu’à ce que le Bayern obtienne plus de corps dans la salle CB, il est un corps nécessaire. Cela étant dit, il est toujours en mesure de remplir en cas de besoin.

Allez: Coutinho, Perisic, Javi.

Coutinho est super, ne vous méprenez pas. Mais il souffre des mêmes problèmes dont James Rodriguez a souffert. Il a du talent sur le ballon mais il essaie parfois d’être trop mignon et est malheureusement trop lent pour ce dont il a besoin. Pour son prix, le Bayern peut obtenir de meilleurs joueurs plus jeunes.

Perisic est un grand acteur, mais avec l’arrivée imminente de Sane, la salle pourrait devenir trop pleine pour lui donner le temps de jeu nécessaire (sauf blessures, bien sûr.

Javi, bénis son âme. Il était essentiel au magnifique match nul du Bayern contre Liverpool à Anfield l’an dernier. Cependant, il est tombé du mât totémique en raison de son âge et de sa vitesse. Il est toujours notre meilleur milieu de terrain défensif, mais ses responsabilités avec la vitesse et l’âge font de lui un joueur de niveau substitut pour le Bayern à ce stade, derrière Tolisso et Goreztka.

Fergus25

Séjour: Muller, Neuer, Alaba, Thiago.

Muller n’est pas seulement l’un des meilleurs joueurs du Bayern, mais un des trois meilleurs milieux offensifs du monde. Il est également une légende du club et il serait stupide de ne pas prolonger son contrat.

À 33 ans, Neuer a encore beaucoup à donner au Bayern avec ses capacités de gardien de but et de leadership.

Alaba peut jouer dans une variété de positions, ce qui en fait un atout précieux pour n’importe quel camp.

Thiago peut toujours être de classe mondiale à son époque, surtout lorsqu’il est associé à Leon Goretzka, il devrait pouvoir contribuer pour le Bayern pour les années à venir.

Allez: Boateng, Coutinho, Perisic, Javi.

Coutinho a sous-performé depuis son déménagement au Bayern et couplé à son salaire gargantuesque, il devrait être évident pour le club de le déplacer.

Boateng l’a dépassé lors des matchs précédents et malheureusement, il n’est tout simplement plus au niveau supérieur. Son heure est venue.

Perisic est un autre joueur qui n’a pas réussi à impressionner ces dernières semaines et du mauvais côté des 30, son contrat de prêt ne doit pas être prolongé.

Enfin, Javi Martinez est déjà au crépuscule de sa carrière. Il a perdu le rythme qu’il avait et malheureusement, il ne peut plus concourir aux échelons supérieurs du football européen.

Ineednoname

Séjour: Neuer, Muller, Thiago, Alaba, Javi.

Neuer est toujours le meilleur gardien de but au monde et le capitaine de l’équipe. Prolonger son contrat est une évidence, même avec l’arrivée imminente de Nubel.

Thomas Muller est l’un des meilleurs meneurs de jeu au monde. Son rendement au milieu de terrain offensif n’a d’égal que Kevin De Bruyne – le remplacer serait impossible. Il devrait rester.

Malgré quelques mauvaises performances cette saison, Thiago est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde et le meilleur milieu de terrain du Bayern. L’Espagnol a besoin d’un bon partenariat pour s’épanouir, et à Leon Goretzka et Corentin Tolisso, il pourrait en trouver un si Hansi Flick obtient sa bonne tactique.

Alaba est une autre évidence. Cette saison, il est passé d’un arrière gauche de classe mondiale à un arrière central de classe mondiale et a également commencé à marquer son autorité en tant que leader de la défense. Donnez-lui tout l’argent et attachez-le à Munich.

Javi Martinez a encore quelque chose à offrir au Bayern dans les plus grands matchs (par exemple, contre Liverpool ou Manchester City) si l’entraîneur met en place sa bonne tactique. S’il accepte une prolongation de contrat d’un an, il devrait rester.

Allez: Coutinho, Perisic, Boateng.

Coutinho n’a pas réussi à se présenter contre une équipe qui ne lutte pas contre la relégation. Compte tenu de son salaire incroyable et de l’option de rachat de 120 millions d’euros, il devrait retourner à Barcelone.

Perisic a été épouvantable jusqu’à présent cette saison. Statistiquement, il a la deuxième plus mauvaise précision de passe de l’équipe, crée le moins de chances d’un attaquant et est un pauvre dribbleur. Pas étonnant que l’Inter Milan lui ait prêté si peu.

Boateng essaie de quitter le Bayern depuis trois étés maintenant, et il est temps de le laisser partir. L’homme n’est tout simplement plus prêt.