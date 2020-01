Tacopina: “De Rossi ne peut s’arrêter sans jouer à Venise”

SONDAGE

La Juve sur le marché: est-ce la bonne décision?

Venezia vise des renforts … et quels renforts! Dans une longue interview avec DAZN, le président du Lagoon Club Joe Tacopina en fait révélé qu’il avait proposé de Daniele De Rossi prendre du recul sur le choix de suspendre des chaussures sur l’ongle, et de terminer son aventure dans le lagon: “Je le ressens toujours et souvent. Je continue de lui dire qu’il ne peut pas terminer sa carrière sans avoir joué à Venise. Qui ne voudrait pas vivre au moins un an à Venise? »Cependant, il est difficile pour le désormais ex-milieu de terrain de revenir sur ses pas.

22.01 12:17 – liveBrescia, Bjarnason: “Nous pouvons conquérir le salut”

22.01 12:15 – Milan préserve Paquetà, pas Suso: adieu aux lecteurs de TMW

22.01 12:12 – Tacopina: “De Rossi ne peut pas s’arrêter sans jouer à Venise”

22.01 12:10 – tmwParma, Sassuolo et Bologna à la poursuite de Giulio Maggiore

22.01 12:09 – Parme officiel, 2001 Sassuolo vient de Mattia Nucci

22.01 12:06 – Milan, Dani Olmo ne renonce pas mais Leipzig est devant l’Espagnol

22.01 12:00 – Rome, AC Milan également sur Januzaj. Nous devons d’abord abandonner Suso

22.01 11:54 – Sorrentino prend sa retraite: “Au revoir mon ami. Prêt pour un nouveau rêve”

22.01 11:53 – liveInter-Moses, visites et signatures ok: seule l’annonce officielle est attendue

22.01 11:51 – Gabigol-Flamengo, ferme pendant la semaine. Inter en a besoin

22.01 11:45 – Inter, l’officiel de Moses aujourd’hui. Les chiffres globaux de l’accord

22.01 11:42 – liveFiorentina, Pradè: “Heureux pour Sottil. Pedro? Défaillance technique”

22.01 11:39 – Lecce, Lapadula: “Maintenant je vais bien. Et quelle satisfaction contre l’Inter”

22.01 11:36 – Naples, mutinerie et amendes: les parties au tribunal aujourd’hui

22.01 11:30 – Inter travail sur Chong, frappé sans frais. Mais les exigences sont très élevées

22.01 11:24 – Juventus sur Tonali. Des homologues de la pépinière pour attirer Cellino

22.01 11:23 – liveFiorentina, Sottil: “Renouvellement de nouveaux stimulus pour grandir”

22.01 11:21 – Fiorentina officielle, Sottil renouvelle jusqu’en 2024 avec une option d’un an

22.01 11:15 – Juventus, l’échange Rakitic-Bernardeschi avec Barcelone ne décolle pas

22.01 11:06 – Rome, pour Juan Jesus il n’y a que la Fiorentina. 4 millions d’opérations

22.01 11:00 – Roma-Friedkin, l’objectif est de clôturer avec Pallotta pour la fin du mois

22.01 10:54 – Rome, c’est le jour d’Ibanez. Les détails de l’accord

10.01 10:51 – Inter-Eriksen, une autre conférence téléphonique avec Tottenham prévue aujourd’hui

22.01 10:45 – Naples, ADL félicitations pour le passage de la manche en Coupe d’Italie

22.01 10:39 – Rome-Politano, les alternatives sont Xhaqiri, Januzaj ou Suso

22.01 10:36 – PSG, Mbappe promeut Icardi: “Une grande compréhension. Il ne pense qu’à marquer des buts”

22.01 10:30 – Depuis l’Angleterre: l’Inter devance Chong. Attention aussi au Barça

22.01 10:24 – Rome-Politano, l’insertion de Naples bouleverse la stratégie de Giallorossi

22.01 10:15 – Barça, “message” aux Italiennes. Regards sur Llorente et Giroud

22.01 10:09 – Mbappe: “La Juve est forte a priori. Mais avec Sarri-CR7 ça peut maintenant faire la différence”

Victor Moses est à Milan depuis plusieurs heures et aujourd’hui, avec quelques surprises, il deviendra un nouveau joueur de l’Inter. L’outsider de Chelsea, qui a interrompu le prêt avec Fenerbahce pour changer à nouveau sa chemise, a déjà subi des examens médicaux, attendant maintenant la signature. Suivez …