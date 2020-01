Tactique: Quique Setién change le style de Barcelone

Le FC Barcelone est une bête différente sous Quique Setién. L’ancien manager du Real Betis a donné un coup de jeune au style de Barcelone, sans nécessairement changer de personnel. Out est l’approche la plus prudente d’Ernesto Valverde, et un retour à un style encore plus axé sur la possession est à sa place.

Barcelone de Valverde dominait déjà neuf fois sur dix, mais les hommes de Setién vont encore plus loin. Ils ont fait plus de passes le week-end dernier que toute autre équipe depuis les années Pep Guardiola et Tito Vilanova. Ce Barça est une question de contrôle. Grenade était heureuse de descendre et de garer le bus, et ils l’ont fait avec succès, pour être juste. Mais ils ont été défaits à la fin par une frappe de Lionel Messi après un grand jeu de construction.

Setién n’a pas nécessairement choisi une équipe trop différente de celle de Valverde. Avec Arthur qui revient de blessure et Luis Suárez et Frenkie de Jong dehors, les choix que Setién a faits étaient logiques. Pourtant, même avec deux milieux de terrain connus au moins autant pour leur industrie que leur capacité sur le ballon, Barcelone a gardé le ballon très efficacement. Ivan Rakitić et Arturo Vidal ont fait leur travail, bien que vous sentiez que Setién attend un moment pour revenir à Arthur et De Jong en tant que débutants.

La seule vraie nouveauté est celle de Riqui Puig. Le jeune avait été tenu à l’écart de l’équipe principale par Valverde, mais Setién l’a immédiatement mis dans le giron. Cela a payé des dividendes car Puig était excellent dans son rôle sur le banc.

Setién a également bricolé la forme de l’équipe. C’est une question de débat, en fait, s’il a changé la formation ou non. Il y avait deux façons dont vous auriez pu lire la programmation, comme un 4-3-3 ou 3-4-3. Cela dépend si vous avez vu Sergi Roberto en tant que défenseur ou arrière latéral conservateur. En vérité, il a peut-être joué un rôle hybride.

Jordi Alba a été autorisé à avancer, tandis que Roberto est resté à ses côtés. Antoine Griezmann était à gauche, mais avec Alba à l’appui, il coupait constamment à l’intérieur. Pendant ce temps, Ansu Fati, du côté droit de l’attaque, a donné la largeur de l’équipe car Roberto ne montait généralement pas pour le fournir.

Fait intéressant, Sergi Roberto et Samuel Umtiti avaient presque des cartes thermiques et des cartes d’accès à image miroir. Cela suggère qu’ils jouaient tous les deux en tant que défenseurs centraux. Roberto et Umtiti ont tous deux la ruse sur le ballon, capables de le relever ou de le passer pour construire à l’arrière.

Ce niveau de contrôle signifiait que Grenade n’avait presque aucune chance de création de parler, car ils n’avaient presque jamais le ballon. Leurs seules opportunités sont venues quand ils ont réussi à faire pression sur la défense de Barcelone en chiffres d’affaires. Cela signifie que plus le Barça réussira à jouer par l’arrière, plus il sera en sécurité. Sous Valverde, ils ont tout simplement concédé trop de buts. La possession est autant une tactique défensive qu’offensive dans ce cas.

La question pour Setién est de savoir si son équipe peut le faire contre de meilleures équipes. Pour être honnête, Grenade n’est pas un jeu d’enfant. Ils étaient 10e avant ce match et avaient battu Barcelone lors de leur dernière rencontre. Pourtant, le problème de Valverde n’était pas contre les équipes de midtable à domicile. Nous verrons comment l’équipe de Setién gère de meilleures équipes, et en particulier de bonnes équipes pressantes à l’extérieur.