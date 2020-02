Tactiques: Pourquoi Barcelone a eu du mal à briser le Napoli de Gennaro Gattuso

Il n’y a pas deux façons de procéder. Barcelone était assez insipide hier soir. Chargé de briser une équipe conservatrice de Naples, le Blaugrana n’a rien réussi à créer de substantiel, terminant avec un seul tir cadré. Bien qu’il y ait des aperçus d’éclat des deux côtés, Lionel Messi dribblant à plusieurs reprises devant une foule de chemises bleues et Dries Mertens tirant de l’extérieur de la surface de 18 mètres, le jeu était une affaire relativement sèche dans l’ensemble.

Gennaro Gattuso est entré dans ce match avec un plan clair: avoir des hommes derrière le ballon à tout moment. Il s’est aligné dans un 4-1-4-1 avec Diego Demme comme pivot unique et Mertens en haut. Ce 4-1-4-1 est devenu un bloc central 4-5-1 très étroit par possession. Dans ce bloc central, Demme a été chargé de s’asseoir devant les quatre arrière et d’occuper les espaces centraux que Messi fait habituellement, limitant ainsi la capacité de l’Argentin à dribbler et à passer entre les lignes. Parfois, Gattuso a autorisé Piotr Zielinski ou Fabián Ruiz à pousser et à appuyer aux côtés de Mertens (dans un 4-4-2) pour alléger les fonctions défensives du Belge, le gardant frais pour les compteurs. Il était clair que Gattuso ne voulait pas que José Callejon ou Lorenzo Insigne pressent aux côtés de Mertens; il voulait qu’ils restent larges et maintiennent une menace de contre-attaque à tout moment. De plus, pas une fois Napoli n’a appuyé sur les défenseurs centraux de Barcelone lorsqu’ils distribuaient le ballon des profondeurs. Ils opéraient avec une presse axée sur l’homme et semblaient satisfaits de s’asseoir, tout en maintenant une menace puissante sur le comptoir (d’où ils ont finalement puni les Blaugrana).

Photo de Tullio Puglia – UEFA / UEFA via .

Quique Setien, quant à lui, aligné dans un 4-3-3 avec Sergio Busquets, Frenkie de Jong et Ivan Rakitic au milieu de terrain et Arturo Vidal sur l’aile droite, qui semblait avoir été mis là pour conserver la largeur lors de la chute de Messi Profond. Le Barça fonctionnait avec un intérieur relativement avancé à Frenkie et un intérieur plus profond à Rakitic, qui restait souvent avec Busquets comme faux faux pivot. Lors de la construction par l’arrière, Setien a demandé à Nelson Semedo de se replier et de se présenter comme une option de dépassement supplémentaire pour les deux défenseurs centraux (Gerard Pique et Samuel Umtiti) et a demandé à Junior Firpo de rester en tête. Le Barça a employé une presse agressive hier, avec le milieu de terrain, aux côtés de Vidal, menant souvent la charge à cet égard: Busquets a enregistré six interceptions tandis que Vidal a fait six plaqués. Frenkie a été chargé d’occuper les défenseurs centraux opposés, permettant ainsi à l’espace Messi de plonger profondément et de recevoir.

Alors, pourquoi était-ce une affaire si terne alors?

Eh bien, c’était une histoire familière. Le Barça était insipide en possession et manquait de verticalité. Les hommes de Setien étaient conservateurs sur le ballon et semblaient avoir peur de le perdre. Même s’ils pressaient bien, les joueurs semblaient peu enclins à prendre des risques. De plus, il y avait un manque de largeur et un manque de coureurs au milieu. N’ayant pas de vrais joueurs larges sur les deux ailes, le Barça n’a pas été en mesure de créer des situations 1 contre 1 à travers lesquelles il pourrait capitaliser. Au lieu de cela, ils ont été évincés par les hommes de Gattuso au milieu. Vidal, qui avait bien fonctionné en tant qu’attaquant de gauche contre Eibar, semblait bien pire à droite. Il n’a pas bien joué avec Messi et n’a offert aucune pénétration; Mario Rui a réussi à le mettre hors jeu en première période. Junior, qui était le joueur le plus avancé sur la gauche, n’a rien offert. Il a constamment reculé à partir d’espaces avancés, au lieu d’avancer avec le ballon ou d’y jouer. En conséquence, il a terminé avec zéro passe de touche et zéro dribble. Donc, pas de largeur. Il y avait aussi un manque de progressif passant par le milieu. Frenkie, qui restait haut, était largement absent pendant le match et Rakitic n’a rien offert en termes d’attaque. La décision de Setien de mettre Arthur et Ansu Fati au banc n’a pas porté ses fruits. Donc, pour récapituler: Aucun des intérieurs créés par le milieu hier et aucun des joueurs larges n’a bombardé en avant sur les ailes. Pas exactement une recette du succès.

Photo de Tullio Puglia – UEFA / UEFA via .

La seule véritable menace d’attaque est venue de Messi, qui a terminé avec sept dribbles, deux passes clés et trois tirs. Cependant, sans coureurs (pour la majorité du jeu), il ne pourrait pas offrir grand-chose en termes de produit final.

Le Barça s’est amélioré en deuxième mi-temps, alors que le match s’ouvrait et Napoli cédait. Ils ont été plus décisifs dans le dernier tiers. L’ajout d’Arthur a changé le teint du jeu; sa contribution offensive était largement supérieure à celle de Rakitic. Semedo a montré plus d’initiative pour prendre du retard sur la droite également. Barcelone a également devancé le jeu selon xG, avec 1,52 contre 0,70 à Naples. Rassurant, en quelque sorte, vu leur forme torride loin de chez eux. Setien peut se réjouir du fait que son équipe n’a pas implosé après avoir pris du retard. Au lieu de cela, ils ont grandi dans le jeu après cet objectif de Mertens.

Dans l’ensemble, un match nul 1-1 n’est pas la fin du monde. Le Barça se rend toujours au Camp Nou en tant que favori, même en l’absence de personnel clé. Après tout, ils n’y ont pas perdu en Ligue des champions en sept ans.