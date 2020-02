Tahith Chong devient le huitième joueur de Man United lié à l’Inter Milan

L’Inter Milan aurait pu recruter huit incroyables joueurs de l’équipe de Manchester United 2018/19 d’ici le début de la saison prochaine si l’on en croit les informations.

La partie italienne a déjà signé Romelu Lukaku et Ashley Young en contrats permanents et Alexis Sanchez en prêt.

Ils ont également failli signer Matteo Darmian, dont les performances au nouveau club de Parme Calcio ont impressionné la Juventus et l’Inter. Il a même été rapporté que l’Inter avait convenu de conditions personnelles avec le joueur de 30 ans, qui devrait rejoindre le club à la fin de la saison.

L’Inter serait également l’un des nombreux clubs à poursuivre la signature de Chris Smalling, un autre défenseur qui a impressionné les gros canons depuis son arrivée en Serie A en août.

L’avenir de Smalling reste dans le doute, le club de prêt actuel Roma cherchant désespérément à signer l’Anglais mais peu disposé à respecter la valorisation de 20 millions de livres sterling du Red Devil.

La renaissance de l’Inter sous Antonio Conte les a également encouragés à se joindre à la course pour Paul Pogba, selon The Mirror. Conte a travaillé avec Pogba auparavant à la Juventus et le côté milanais serait maintenant en pole position pour signer Pogba, apparemment avec l’attaquant argentin Lautaro Martinez dans l’autre sens dans un accord joueur-plus-cash.

Nemanja Matic est un autre joueur qui devrait quitter Old Trafford en juin et les Nerazzurri sont l’un des nombreux clubs qui chasseraient sa signature. Il est un autre joueur qui a déjà travaillé sous Conte, pendant le séjour de la paire à Chelsea.

Et maintenant, l’Inter mène la chasse pour signer la jeune starlette du Red Devil Tahith Chong en juin, selon Tuttosport.

Chong n’a pas encore accepté les termes d’un nouveau contrat à Old Trafford et avec six mois restant sur son contrat actuel, il est libre de parler à d’autres clubs avant de devenir agent libre à la fin de la saison. La Juventus serait en tête du peloton pour signer le joueur de 20 ans, mais Tuttosport affirme que son intérêt s’est refroidi. Pendant ce temps, après avoir été impressionné par les 20 minutes de Chong contre eux lors d’un match de pré-saison à Singapour, l’Inter reste enthousiaste et aurait rencontré les représentants du Néerlandais à plusieurs reprises en décembre et janvier.

Il reste à voir combien de transferts proposés finiront par passer. Mais il est certainement possible que le San Siro ressemble à un Hall of Fame de Manchester United au début de la nouvelle saison.