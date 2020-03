Tahith Chong s’apprête à signer un nouvel accord à Manchester United

Tahith Chong devrait rester à Manchester United et s’apprête à signer un nouvel accord, selon des informations.

Le contrat actuel de la star néerlandaise expire en juin et jusqu’à présent, il y avait eu une impasse car ses représentants ne pensaient pas que l’offre sur la table de United était assez bonne.

Il était apparu que l’Inter Milan était sur le point de signer le joueur de 20 ans, avec une source fiable Fabrizio Romano affirmant que le Nerazzurri lui avait offert un contrat de 5 000 £ par semaine, d’une durée de 5 ans.

Mais maintenant, The Mail et The Telegraph rapportent tous les deux que Chong devrait rester à Old Trafford, bien que The Mail semble plus convaincu que The Telegraph que l’accord est réellement conclu.

Le Mail affirme que Chong “signe” un nouveau contrat de 30 000 £ par semaine et que “l’ailier de 20 ans fuit les offres de l’Inter Milan, de Barcelone et de la Juventus pour engager son avenir à United après des mois de spéculation”.

Le Telegraph, d’autre part, prétend simplement que United «espère gagner la course pour assurer l’avenir de Tahith Chong à long terme devant les meilleurs clubs européens».

Ils ajoutent: “Selon des sources à United, il y a maintenant” l’espoir que les offres de l’étranger seront rejetées et que le club pourra battre tout intérêt “à Chong.”

Malgré sa forme suprême pour les moins de 23 ans, la starlette a eu du mal à se frayer un chemin régulièrement chez les seniors. Chong a disputé dix matches avec les Reds cette saison mais a commencé en seulement quatre matchs – deux en Ligue Europa, un en FA Cup et un en Carabao Cup.

United se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup après sa victoire à Derby. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!