Tahith Chong signe un nouvel accord avec Manchester United

Tahith Chong a signé un nouvel accord avec l’équipe de Premier League Manchester United. Chong devait être un agent libre à la fin de cette saison, et de nombreux clubs, en particulier de la Serie A, manifestaient de l’intérêt, mais Chong a choisi de rester. Il est arrivé à United de Feyenoord à 16 ans et a fait 14 apparitions cette saison sous Ole Gunnar Solskjaer, devenant un membre plus important de l’équipe.

L'accord

Le nouvel accord le maintiendra à Manchester jusqu’en juin 2022, avec une option de prolongation d’un an. Chong n’a que 20 ans, alors ces deux prochaines années chez United devraient lui sembler grandir et devenir un joueur expérimenté et de haut niveau. Solskjaer est un manager qui croit en l’utilisation des jeunes, donc Chong aura plus de chances que jamais de faire ses preuves.

Ce qui fut dit

Ole Gunnar Solskjaer

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a déclaré sur le site Internet du club:

Tahith travaille extrêmement dur chaque jour et il s’améliore constamment. Ses performances cette saison, que ce soit pour la première équipe ou les moins de 23 ans, témoignent de son travail acharné, de son dévouement et de son caractère. Nous sommes satisfaits des progrès qu’il a accomplis depuis qu’il a quitté l’Académie et nous sommes impatients de continuer à développer son talent.

Tahith a un grand potentiel; étant donné son âge, ses capacités et son éthique de travail, nous pouvons voir qu’il a un bel avenir à Manchester United.

Tahith Chong

Chong a ajouté:

Quand j’ai rejoint Manchester United quand j’étais jeune, c’était un rêve devenu réalité. C’est un honneur chaque fois que je tire le maillot et représente ce club. Je travaille dur chaque jour pour m’améliorer et je sais que c’est l’environnement parfait pour développer mon jeu.

L’occasion d’apprendre du manager, de son personnel d’entraîneurs et des joueurs de classe mondiale ici est fantastique. Je suis ravi de signer ce nouveau contrat et je suis vraiment reconnaissant d’avoir la chance de faire mes preuves ici pour de nombreuses années à venir.



