Tahith Chong souscrit au «plan brillant» de Manchester United

Manchester United a confirmé que Tahith Chong avait signé un nouveau contrat avec le club.

Nous avons suivi les événements ici hier, car une percée a finalement été réalisée dans les négociations après qu’il semblait que le jeune de 20 ans était en route pour l’Inter Milan.

La spéculation s’est avérée correcte car peu de temps après hier soir, le club a annoncé l’accord.

Chong a obtenu un contrat relativement court, valable jusqu’en juin 2022 avec l’option d’une année supplémentaire. On estime qu’il se situe aux alentours de 30 000 £ par semaine.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a déclaré: «Tahith travaille extrêmement dur chaque jour et il s’améliore constamment. Ses performances cette saison, que ce soit pour la première équipe ou les moins de 23 ans, témoignent de son travail acharné, de son dévouement et de son caractère. Nous sommes satisfaits des progrès qu’il a accomplis depuis qu’il a quitté l’Académie et nous sommes impatients de continuer à développer son talent. »

«Tahith a un grand potentiel; étant donné son âge, ses capacités et son éthique de travail, nous pouvons voir qu’il a un bel avenir à Manchester United. »

La star hollandaise est ravie de séjourner à Old Trafford.

«Venir ici jeune était un rêve devenu réalité. Pour pouvoir continuer à jouer pour ce club incroyable et être toujours là, je dois continuer à travailler dur pour continuer à me développer », a-t-il déclaré.

«Je suis dans un club où, si vous travaillez dur, vous obtenez vos opportunités. Il s’agit également de saisir ces opportunités. Je pense que nous avons un manager qui croit aux jeunes joueurs. C’est un moment passionnant en ce moment. »

“Je pense que le club arrive avec un plan brillant et c’est juste excitant de voir ce qui va se passer l’année prochaine.”

“Pendant l’entraînement et si je fais parfois partie des moins de 23 ans, je veux continuer à m’améliorer en tant que joueur et être le meilleur joueur possible pour vous-même vraiment”.

«Au cours des deux derniers matchs, je suis maintenant très proche d’un objectif! Cela finira par arriver et le plus important est de travailler dur et de faire votre travail pour l’équipe une fois que vous serez dans l’équipe. »

Chong a également célébré la nouvelle sur Twitter, disant: «C’est un rêve devenu réalité de signer un nouveau contrat chez @ManUtd. J’adore jouer pour ce club et je suis impatient pour l’avenir! Merci au manager, à mes coéquipiers, au personnel et à ma famille et mes amis pour tout leur soutien et leurs conseils! »

