“Taisons-nous et pensons à nous. Roccella malchanceux”

Carmine Parlato, entraîneur du Savoia, a pris la parole lors de la conférence de presse en vue du prochain match de championnat, qui verra ses hommes sur la route avec le Roccella, dans le but de continuer à suivre les leaders Palerme.

Voici ses propos, rapportés par les chaînes officielles du club de Torre Annunziata: «Comme pour tous les voyages, cela sera également très difficile. On se retrouvera devant une équipe avide de points de salut, qui ces derniers temps n’a pas eu de chance de son côté. Les absences de Poziello et Scalzone? Deux éléments importants mais celui qui les remplacera s’affirmera; à l’exclusion de ceux qui manqueront le match par disqualification, ils seront tous enrôlés. D’un point de vue tactique, nous avons toujours essayé de maintenir notre identité, mais demain je déciderai s’il y a lieu d’apporter des changements en fonction de différents facteurs, y compris les caractéristiques de l’adversaire. “

Et il ajoute: «Re-proposer une défense à 4 est une pensée que j’ai faite, mais c’est une solution qui doit être pesée à la perfection avant d’être adoptée. L’objectif constant, quels que soient les modules, est de ne pas répéter nos erreurs. La première étape? Je mettrais ma signature pour gagner à nouveau en finale. Gardien sec? Ils arriveront; comme je l’ai dit à lui et à d’autres attaquants, l’important est qu’ils continuent de donner le meilleur d’eux-mêmes, et ensuite ils en récolteront les fruits. ”

Dans le duel lointain avec Palerme, il tente d’éteindre toute controverse: «Je pense que la bonne façon est de penser exclusivement à nous-mêmes, sans regarder dans la maison des autres. Les conditions dans le groupe sont favorables pour que cela se poursuive jusqu’à la fin de la saison, comme cela a été le cas jusqu’à présent. Taisons-nous, concentrons-nous et donnons le maximum jeu après match, tout le reste n’est qu’un gaspillage inutile d’énergie, surtout parce que nous n’avons aucune marge d’erreur. Je parle par expérience directe, car ce sont des erreurs que j’ai faites dans le passé avec mes équipes et je voudrais éviter de laisser de précieux points dans la rue pour ces raisons “.