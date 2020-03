Takefusa Kubo: “Je savais qu’Isco était bon mais après m’être entraîné avec lui, j’ai remarqué qu’il était incroyable”

Takefusa Kubo cherchait à passer du temps à la maison en réalisant une interview sur Instagram Live avec son coéquipier de Majorque, Cucho Hernandez. Le prodige japonais a été interrogé sur le Real Madrid, notamment sur le joueur madrilène qui l’a le plus impressionné.

“Quand je suis allé m’entraîner avec l’équipe première du Real Madrid, j’ai vraiment aimé Isco”, a-t-il déclaré à ses partisans.

“Je savais qu’il était bon mais après m’être entraîné avec lui, j’ai remarqué qu’il était incroyable.”

Ce ne serait pas un vrai dialogue en ligne sans la question séculaire Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo. Kubo a pris la voie diplomatique:

«J’ai plus aimé Cristiano à Manchester United mais au Real Madrid, il est devenu plus un buteur. J’aime plus les coups francs de Ronaldo mais, avec Messi, j’aime plus ses dribbles. “

Interrogé sur un éventuel retour au Real Madrid pour la saison prochaine, la jeune sensation japonaise a clairement indiqué quelles étaient ses priorités: “Nous devons d’abord sauver le Real de Majorque de la relégation”, a-t-il affirmé.