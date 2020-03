Takumi Minamino admet les luttes de Liverpool avant la visite de Bournemouth

Londres, ANGLETERRE – 03 mars: Takumi Minamino de Liverpool au cours de la FA Cup cinquième match entre Chelsea FC et Liverpool FC à Stamford Bridge le 3 mars 2020 à Londres, en Angleterre. (Photo de James Williamson – AMA / .)

Liverpool accueille Bournemouth à Anfield dans l’espoir de se racheter après une série de performances et de résultats décevants. La signature de janvier de Takumi Minamino devrait revenir sur le banc et l’international japonais a parlé de ses difficultés à Liverpool.

Takumi Minamino ouvre ses combats à Liverpool

Takumi Minamino, qui signe en janvier, sera de nouveau assis sur le banc de Liverpool ce week-end après un match décevant contre Chelsea. L’international japonais n’a disputé que six matches avec les Reds depuis son arrivée du Red Bull Salzburg et a reconnu ses difficultés au club.

S’exprimant sur le site Web du club, Minamino a déclaré: «Au cours des trois derniers mois, il y a eu des domaines dont je suis très heureux. Mais personnellement, j’aimerais contribuer davantage aux buts et aux aides – j’ai très faim à ce sujet.

«Je ne sais pas vraiment combien il me reste à apprendre. Mais jour après jour, j’ai l’impression de comprendre son [Klopp’s] philosophies et je vais mieux.

«Je dois montrer des résultats, je pense que c’est très important pour gagner la confiance des coéquipiers et la confiance des supporters.

“Je suis dans ce club depuis trois mois et je n’ai pas joué beaucoup de matchs et mon temps de jeu n’est pas si long – mais ce n’est pas une bonne excuse.

«Afin de faire appel à mes coéquipiers et [for them to] comprendre ce que je suis bon, je dois faire ce que je dois vraiment faire.

“Je pense que je suis toujours [learning] pour bien comprendre l’équipe, mais je déteste encore attendre. Afin d’avoir un impact instantané et d’apporter une contribution à l’équipe, je fais de mon mieux tous les jours.

“Je n’ai que des chances limitées mais lorsque le manager a besoin de moi, je dois montrer les résultats de ses attentes.”

Trois défaites en quatre pour les Reds

Liverpool subit son premier vrai patch difficile de la saison, ayant été sans faille jusqu’à présent. Les Reds ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues et Jurgen Klopp exigera une réponse contre Bournemouth en difficulté ce week-end.

Malgré leurs difficultés récentes, Liverpool n’a besoin que de quatre victoires supplémentaires pour garantir un premier titre de champion depuis 1990. Certes, Bournemouth à domicile offre une bonne occasion de franchir une nouvelle étape vers le titre.

Ils ont été mis à l’épée par Watford avant un affichage à plat à Chelsea les a vus sortir de la FA Cup. Les frustrations de Klopp commencent à faire surface, mais il est convaincu que son équipe pourra surmonter ce problème avec une semaine cruciale à l’horizon. Cependant, ils seront confrontés à un test difficile de Bournemouth qui vient de terminer un excellent match nul avec Chelsea lors de son dernier match.

Alisson manque une blessure musculaire

Liverpool manquera le gardien Alisson, qui est exclu avec une blessure musculaire. Jurgen Klopp a confirmé lors de sa conférence de presse que le Brésilien ratera le match de Bournemouth et potentiellement le match retour de la Ligue des champions avec l’Atletico Madrid. Il sera également mis à l’écart pour le derby du Merseyside contre Everton.

Klopp reviendra à son plus fort 11 pour la visite de Bournemouth avec Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold et Mohamed Salah tous susceptibles de revenir, ce qui signifie que des goûts de Minamino et Adam Lallana reviendront sur le banc. Le jeu arrive trop tôt pour Jordan Henderson et Xherdan Shaqiri.

Bournemouth se rend à Anfield sans rien à perdre

Les adversaires de Liverpool, Bournemouth, se dirigeront vers le Merseyside dans l’espoir de surprendre les leaders en fuite. Les Cherries sont dans la zone de relégation mais doivent jouer en toute liberté à Anfield sans rien attendre d’eux.

Callum Wilson et Josh King chercheront à étirer la ligne de fond de Liverpool, la contre-attaque la plus probable de Bournemouth vers le succès. Avec Harry Wilson inéligible pour faire face à son club parent, Eddie Howe pourrait s’installer avec un cinq à Anfield avec Wilson et King à l’avance.

Les Cherries ont un dossier pourri contre Liverpool, perdant leurs cinq derniers matchs par un total de 17-0. Cela pourrait être un autre après-midi difficile avec Liverpool devant répondre aux récentes défaites.

Un match crucial pour les deux camps à Anfield avec une victoire impérative pour les deux camps pour différentes raisons.

