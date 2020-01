Tanganga: Le meilleur moment de ma semaine a été de voir le sourire de mon père

Date de publication: Mercredi 15 janvier 2020 12:35

Japhet Tanganga admet le meilleur moment de sa semaine à retenir Tottenham voyait le sourire sur le visage de son père.

Le joueur de 20 ans a fait irruption sur la scène des Spurs ces derniers jours alors qu’il suivait samedi un début impressionnant en Premier League contre Liverpool avec une performance d’homme du match en Mardi, la victoire de 2-1 en FA Cup contre Middlesbrough.

Avant le week-end dernier, sa seule apparition senior dans le club où il avait gravi les échelons était en Coupe Carabao à Colchester en septembre.

Sa montée en puissance sous Jose Mourinho a été un peu une surprise et semble loin de jouer dans les rangs des jeunes, où ses parents l’encourageaient depuis la ligne de touche.

“Ma maman n’est pas là en ce moment, elle est en vacances, mais mon père était là et il était vraiment content”, a-t-il déclaré.

«J’étais vraiment content de voir la joie sur son visage.

«Il a travaillé si dur pendant des années, vous savez, à m’emmener au football, à sacrifier des congés pour m’emmener aux matchs, à rester là dans le froid à me regarder quand il pleut.

«Il vient d’être là. J’étais tellement contente de voir la joie sur son visage. Je suis tellement reconnaissant pour tout ce qu’il m’a donné. J’étais si heureux.”

Tanganga a signé un contrat d’un an l’été dernier, mais il est entendu que le club a la possibilité de se prolonger.

Ce sera une formalité et Tanganga, qui a rejoint le club à 10 ans, souhaite rester toute sa carrière.

“Je suis à Tottenham depuis longtemps, depuis que j’ai 10 ans et ils m’ont beaucoup aidé”, a-t-il ajouté.

«Ce club est fantastique, le personnel, les entraîneurs, tout le monde vient de m’aider. Le club compte beaucoup pour moi, étant avec eux depuis si longtemps.

«Bien sûr, je serais ravi de rester avec eux aussi longtemps que possible et de continuer jusqu’à ma retraite.

“Mais c’est au club de traiter avec moi et de me concentrer sur le terrain et de livrer autant que possible.”

Telle a été sa rapide intégration dans la vie de première équipe, Tanganga n’a pas voulu révéler s’il avait son propre casier dans le vestiaire, car son seul objectif est de se cimenter dans les plans de Mourinho.

“Je ne sais pas si je peux dire ça. C’est à vous de le découvrir auprès de quelqu’un d’autre “, a-t-il déclaré à propos d’un casier.

«Mon travail consiste à continuer de travailler avec la première équipe et le manager veut faire ce qu’il veut. Ça dépend de lui.

«En ce moment, mon objectif est de continuer à travailler, de continuer à avoir des opportunités de jouer et d’essayer de m’installer dans l’équipe.

“J’espère que le manager continuera à m’encourager et continuera à travailler avec moi pour me permettre de le faire.”

Boro a mené une lutte décente aux Spurs, mais ils ont toujours été confrontés à une bataille difficile après avoir concédé deux buts dans les 15 premières minutes.

Le milieu de terrain Adam Clayton a déclaré sur BBC Tees: «Nous avons creusé. Beaucoup d’équipes auraient été composées de trois, quatre, cinq, elles l’ont fait pour des équipes de Premier League.

«Nous aurions pu le couper à la fin, le porter à la prolongation, mais ce n’était pas le cas.

«Vendredi (contre Fulham) est la chose la plus importante et nous sommes prêts à récupérer et à nous préparer pour cela.»