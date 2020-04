Tanguy Ndombele pourrait-il être le nouveau Yaya Touré de Barcelone?

Au moment d’écrire ces lignes, il y avait des spéculations persistantes concernant un éventuel passage à Barcelone pour la signature du record de Tottenham Hotspur, Tanguy Ndombele.

Après avoir été décevant dans le nord de Londres, il semble que Jose Mourinho soit prêt à décharger l’ancien Lyonnais en double temps et la défaite des Spurs pourrait bien être le gain du Barça.

Pour commencer, il fournit quelque chose que seuls Arturo Vidal et Paulinho ont vraiment apporté au milieu de terrain au cours des dernières saisons, et c’est une énergie et une compétitivité combatives et physiques.

Pendant trop longtemps, le Barça a manqué un tel joueur à son meilleur.

Photo de Mike Egerton – Images PA via .

Yaya Touré et Seydou Keita sont des exemples similaires de joueurs qui étaient assez heureux de mettre leur pied là où c’était nécessaire, qui étaient aptes à interrompre le jeu mais qui aimaient aussi avancer et compléter l’attaque.

Cela ajouterait certainement une dynamique différente au milieu de terrain de départ que le Barça a actuellement, mais ce n’est pas une si mauvaise chose.

Surtout s’il peut être assuré à un prix avantageux ou, mieux encore, si les Blaugranes peuvent lancer un ou deux joueurs dans le deal.

En termes simples, le Barça ne peut plus se permettre des passagers. Un commentaire qui a récemment fait le tour est que seuls Lionel Messi, Frenkie de Jong et Marc-Andre ter Stegen sont intouchables dans l’équipe.

Cela suggérerait que n’importe qui d’autre est un jeu équitable pour un transfert.

Photo de David S. Bustamante / Soccrates / .

Vidal et Ivan Rakitic semblent certains de partir, et la nouvelle cette semaine que la Juventus est en “pourparlers avancés” avec Arthur Melo signifie qu’il n’y aura plus de surréservation au milieu du parc.

Ndombele a été décrit dans certains milieux comme le footballeur «complet». Que sa portée passagère et son habileté au toucher soient parfois en contradiction avec son style de maraudage. Les comparaisons avec Michael Essien ne sont pas non plus sans fondement.

J’ai vu dans ce forum quelques plaintes selon lesquelles le Barça est devenu une équipe qui passe pour le plaisir. C’est agréable à regarder. La “façon Barca” si vous préférez, et que ces dernières années, cela ne nous a vraiment pas mené nulle part.

Photo de Richard Calver / SOPA Images / LightRocket via .

À cette fin, une décision de Ndombele aurait donc un sens car il est direct et déterminé.

À seulement 23 ans, cet homme calme, modeste et religieux a pratiquement toute sa carrière devant lui. Une carrière qu’il prend incroyablement au sérieux, contrairement à un ou deux jeunes du Barça que nous pourrions mentionner.

Pour ce qu’il coûterait après Covid-19, sa location ne serait même pas un pari.