“Tant d’insinuations. Démission choix impulsif, maintenant en avant avec la tête haute”

POZZUOLI (NA). Après avoir démissionné il y a un peu moins d’une semaine, le Président de la Puteolana 1902, Emanuele Casapulla, revenons à parler ou plutôt à écrire, comme dans le dernier communiqué de presse river, voici une autre lettre sincère de la grenade numéro un qui essaie de balayer les nuages ​​qui se sont accumulés sur son équipe.

LES LETTRES DU PRÉSIDENT

«Chers Pozzuoli, chers fans de Puteolana, vous aussi dispersés dans le monde, vous écrit votre président. Je sais très bien que ce fut une semaine spéciale pour nous tous. Nos “démissions” ont plongé les fans de grenades et une ville entière dans la mémoire d’un passé pas trop lointain: il y a eu beaucoup de voix déstabilisantes du monde du football, des insinuations différentes et imaginatives nées de cette frange minimale vous les fans occasionnels qui ne le font pas ils se soucient vraiment du sort de 1902 et se sont précipités vers la propriété actuelle, inventant des histoires et construisant des personnages qui n’ont jamais gravité autour de nous. Tant de fausses histoires sans fondement racontées juste pour parler de 1902.

Ph Puteolana 1902, personnel

GRENADE CŒUR

Beaucoup étaient les messages d’affection et d’estime reçus par les fans de Puteola, de Pozzuoli et du monde entier, votre soutien chaleureux aux couleurs de la grenade. Notre soutien pour 1902 a été silencieux et constant, même depuis la démission, de sorte que vous savez que, dans nos cœurs, nous n’avons jamais vraiment pensé à abandonner ces couleurs et cette passion. L’équipe de la ville, cette belle ville, les gens sont entrés dans mes veines, comme vous pouvez le voir tous les dimanches, sur tous les terrains: vivre chaque match pour moi signifie maintenant aussi mettre mes sentiments pour les couleurs de la grenade sur le terrain.

DÉCISION CONVENUE MAIS …

Parfois, des décisions imprudentes sont prises: des décisions qui sont principalement dictées par l’impulsivité du cœur et de la passion. Pozzuoli mérite d’autres catégories et, j’espère dans un projet, comme celui de “Domenico Conte”, à la hauteur d’une ville riche en histoire et en tradition, qui a tellement grandi au cours de la dernière décennie et qui regarde vers l’avenir, à part, avec un sens d’appartenance et de sacrifice, l’oubli du post-bradisisme. Chacun de nous a toujours contribué à la cause, comme cela a été fait et nous l’aurions fait même si la Puteolana avait été la dernière, et encore moins cette année, que pendant des mois le “P” de la Puteolana marchait la tête haute sur le chemin de la Excellence Campana.

Ph Puteolana 1902, Projet de stade

TRADITION ET APPARTENANCE

L’histoire et la tradition du football de Pouzzoles en disent beaucoup plus. Aujourd’hui, cependant, nous sommes dans l’excellence et nous ne pouvons que penser à poursuivre les sacrifices sportifs, tous ensemble, pour tendre vers le rêve de la Serie D.Nous avons toujours pensé jeu après match et nous continuerons à le faire, comme toujours, ensemble et compact. Nous souhaitons réitérer notre estime humaine et professionnelle pour tous les membres de l’administration municipale: le football ne se joue pas seulement avec le cœur, mais aussi avec le cerveau et en dehors du terrain. À la base de notre démission, il y avait des raisons purement logistiques: comme, par exemple, l’état actuel des règles du jeu qui, à ce jour, n’est pas très adapté à ce que nous avons et à ce que nous créons. Sans oublier que, précisément en raison de l’état dans lequel il se trouve, c’est souvent le même terrain de jeu de notre “Home” qui fait des blessures à nos joueurs. La volonté de concrétiser le futur immédiat nous a soudainement fait face à une réalité différente, où il ne nous est même pas possible de tenir une réunion technique à l’intérieur de notre stade avant un match important.

Ph Puteolana 1902, fans de grenade

AVENIR EN GRENADE TEINTE

Entouré de ces problèmes logistiques et ne voyant pas une issue de secours immédiate qui nous conduirait à des moyens de croissance vraiment moins imperméables, tout à coup tous nos efforts pour construire un grand 1902 nous ont semblé vains et manquant de soutien pour pouvoir se transformer en concret. Puteolana 1902 est, à ce jour, une réalité qui a besoin de ce concret et qui, pour l’obtenir, a besoin de la poussée et du soutien de tous ceux qui gravitent autour de nous. Cependant, nous en sommes venus aujourd’hui à croire fermement que notre détermination, notre enthousiasme et notre soif de victoire doivent continuer et grandir et se nourrir du désir de chacun de donner à Pozzuoli et Puteolana la place qu’ils méritent dans le football et en Italie. Notre direction, le personnel technique dirigé par l’entraîneur Andrea Ciaramella, les joueurs, le secrétariat et les employés d’entrepôt ont toujours été la grande garantie de professionnalisme sur et hors du terrain, au quotidien. Et ils veulent continuer à l’être avec le soutien de tous ceux qui se soucient du sort de 1902 et d’une ville entière. Nos Red Devils vous attendent en masse dimanche après-midi à 15h pour le match à domicile contre le Real Forio. Concentrons-nous tous sur le football. Ce sont les mots d’un amoureux de Pozzuoli et de Puteolana et qui espère que le soutien de chacun se poursuivra avec force. Allez les démons, toujours.