“Tant que je serai président, je ne signerai jamais pour le gel du championnat”

Gabriele Gravina déchaîné. Le président FIGC il a pris la parole lors d’une réunion en ligne d’Ascoli Calcio, qui fait partie du format Crescere Insieme. Voici ses déclarations rapportées par picenooggi.it.

Déclarations de Gravina

«Le moment est difficile, tout le monde dit que nous sortirons mieux et qu’une nouvelle vie commencera pour nous. Personnellement, j’espère qu’à la fin de cette période, le plaisir du retour à la relation sera retrouvé, je le dis surtout pour ceux qui sont toujours dans la recherche obsessionnelle de croissance personnelle, bloquant l’équilibre de toutes les autres parties impliquées. J’espère que le monde du football, qui a un impact très social dans notre pays, pourra recommencer avec moins d’individualisme. Plan B en cas d’arrêt définitif du football? Mon sens des responsabilités m’amène à avoir un plan B, C, D. Mais si ça doit rimer avec “c’est fini” je dis que, tant que je serai président de la FIGC, je ne signerai jamais pour le blocage des championnats, car ce serait la mort du football italien.

Je protège les intérêts de tous, donc, je le répète, je refuse de bloquer totalement la signature, sauf conditions objectives, relatives à la santé des membres, des coachs, du personnel technique et des experts, mais quelqu’un doit me le dire clair et doit m’empêcher d’avancer. Le temps joue en notre faveur, le dommage économique est divisé en catégories: avec la fermeture totale le système perdrait 700-800 millions d’euros, si vous jouiez à huis clos, la perte serait de 300 millions, si vous recommencez avec les portes ouvertes la perte s’élèverait à 100-150 millions, bien que cette dernière hypothèse ne soit pas viable.

Nous avons de fortes responsabilités contractuelles vis-à-vis des partenaires et institutions internationales, Uefa, Fifa. En France, c’est le gouvernement qui a établi ce que la Fédération devait faire. Le Paris Saint Germain, par exemple, a immédiatement déclaré qu’il avait perdu 200 millions après l’annonce de la clôture du championnat et ne sait actuellement pas s’il pourra participer aux coupes européennes. Et les clubs de Ligue 2 ont également décidé de présenter des propositions alternatives.

Pouvez-vous imaginer combien de litiges nous devrions affronter en cas d’arrêt? Qui est promu? Qui recule? Quels droits allons-nous fouler aux pieds? Tout le monde appelle au blocus, le gouvernement le fait, nous l’impose, je respecterai toujours les règles. J’entends que nous devons attendre l’infection 0 et le vaccin. De cette façon, ils nous disent essentiellement que nous ne pourrons pas non plus jouer le championnat 2020/2021. Quand le vaccin sera-t-il prêt? Quand sera-t-il disponible? Il y a une différence entre le football dans les places et les oratoires et l’industrie du football, ce qui est une autre affaire.

Que dirons-nous aux footballeurs en famille? Peut-être que pour les 2-3 prochaines années, ils devront changer d’emploi? Chaque jour, je dois arrêter les attaques et les gens ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre. Je répète encore une fois le concept: je ne signerai jamais sur un bloc du championnat. Si nous ne pensions pas en tant que système, le redémarrage des clubs aurait d’énormes coûts fixes. Il n’y aura pas de recettes au box-office, il y aura moins de sponsors car les entreprises sont en difficulté, l’amélioration du produit risquerait d’avoir moins de poids spécifique, il y aura moins de droits TV.

Il faut réfléchir: n’est-il pas opportun de faire une réforme, conçue comme un mode de développement durable et pas seulement en ce qui concerne le format playoff / playout? C’est le thème sur lequel nous devons nous concentrer: nous sommes les seuls en Europe à avoir une centaine d’équipes professionnelles et elles ne peuvent plus être soutenues. C’est ma planification et je le dis en tant qu’entrepreneur, pas en tant que politicien, je ne sais pas comment faire de la politique; Je suis enclin à faire des calculs et à comprendre les problèmes critiques des ligues. Le véritable entrepreneur doit élever la barre de qualité.

J’en profite pour saluer toutes les personnes présentes, entraîneur, joueurs connectés et sponsors: j’applaudis ce dernier, je dis cela en tant qu’entrepreneur, qui a toujours financé le sport. Leur engagement est un acte de grande responsabilité sociale, j’apprécie ceux qui soutiennent la passion de nombreux fans, de nombreux Italiens. Je vous remercie, mais le mien est un hommage à tous ceux qui sont proches des clubs en Italie “.