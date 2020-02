“Tant qu’il sera président, il n’y aura pas de football le lundi”

Le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a déclaré que, tout en restant en fonction “il n’y aura pas de football le lundi”, car “c’est mauvais”, et a annoncé qu’en fonction de la décision du tribunal, il demanderait à nouveau deux heures de football professionnel pour jouer dans les autres catégories.

27/02/2020 à 17h12

CET

Rubiales s’est exprimé de cette façon lors de la troisième réunion d’information avec les clubs de deuxième division B et de troisième division qui s’est tenue ce jeudi dans la ville de football et a insisté pour “se battre” afin que les matchs de compétition non professionnels aient “leur propre espace”.

“Bien qu’il soit président de la Fédération, il n’y aura pas de football le lundi, c’est mauvais. Nous essayons d’avoir un créneau horaire sans football de première et deuxième division. Bientôt, il y aura un jugement du procès sur les matches lundi et vendredi, et selon la décision, nous demanderons à nouveau 2 heures de football professionnel “, a déclaré Rubiales.

Selon lui, “personne ne peut l’accuser de ne pas avoir voulu” en parler “avec la Liga, quand un représentant du club lui a dit” qu’il faut approcher des positions “.

“Je ne peux accuser personne de faire que je n’ai pas voulu parler, j’ai reçu des plaintes et demandé ma disqualification. Mais pour aborder des postes, il faut vouloir les deux”, a-t-il répondu.

Rubiales aussi transmis un message de sécurité aux participants sur la collecte des subventions qui leur correspondent après avoir fourni les données payées pour le programme Impulse 23 et annoncé le lancement de “carrière à valeurs”, des fonds de la participation des clubs espagnols en Europe.

“Tout différend ne vous affectera pas dans vos subventions, aux tests auxquels je fais référence. Hier, le bouton de transfert a été donné et tous ceux qui ont fourni la documentation ont de l’argent”, a déclaré Rubiales après avoir rappelé que le RFEF a augmenté ses revenus avec le réforme de la Super Coupe et de la Copa del Rey.

Comme il l’a dit, “Grâce à la Super Cup, beaucoup plus d’argent va au football non professionnel”. “Avec la Coupe, nous avons réussi à nous démocratiser, à voir les terrains comme nous les avons vus maintenant et nous nous sommes sentis beaucoup plus identifiés avec cette Coupe”, a-t-il ajouté.

Rubiales a insisté sur le fait que la RFEF a “fait en sorte que la Copa del Rey vaille quelque chose maintenant”, bien que LaLiga ait répondu que ce n’était pas aux cinq occasions où il a demandé à la commission de commercialiser les droits audiovisuels du concours, ce qui a finalement a commercialisé le RFEF.

“Maintenant, il y a 85 clubs de deuxième B et troisième et 40 d’entre eux jouent contre des équipes de premier et deuxième. Ce format est arrivé pour rester et si nous pouvons en bénéficier davantage, ce sera pour ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons été empêchés par la Ligue qui 15 millions sont arrivés, cinq fois nous avons demandé le colis et il a dit non. Ils ont d’autres critères “, a-t-il ajouté.

Le président a également annoncé qu’il avait demandé au gouvernement une modification réglementaire qui empêche la LLiga de subventionner une association telle que la ProLiga. “Cela nous semble nuisible et cela va à l’encontre des intérêts du football”, a-t-il conclu.