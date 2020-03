“Tant qu’il y a des morts, on ne peut pas parler de football”

L’entraîneur de Guangzhou Evergrande et ancien joueur du Real Madrid Fabio Cannavaro a veillé à ce que tant que le coronavirus continue de se propager dans le monde et qu’il y ait des morts il est “très compliqué” de pouvoir reprendre les compétitions sportives, et il estime qu’en Europe, il ne faut pas parler de football mais plutôt faire un enfermement total à l’instar de la Chine, où le virus est déjà “contrôlé”.

25/03/2020 à 11:36

CET

EFE

«Il est difficile, très compliqué, qu’il y ait du football maintenant. Les gens pensent au football, aux affaires, mais nous parlons de vie et de santé. Tant que le virus est là et qu’il y a des morts, vous ne pouvez pas parler de football. Vous devez être à la maison, le virus fonctionne trop et pour le bloquer, vous devez être à la maison “, a-t-il déclaré dans des déclarations à” El Partidazo de COPE “recueillies par Europa Press.

Cannavaro estime qu’il reste “un long chemin à parcourir” à la fin de ce virus. “La première chose, les gouvernements doivent obliger les gens à s’enfermer à la maison. Sortir pour le tabac, ou être à un mètre des gens, ne suffit pas. Vous devez rester quinze jours à la maison, puis vous devez voir qui a ce virus, et attendre. Personne ne sait ce qui peut arriver en un mois, le problème est que les gens ne le comprennent pas “, a-t-il déploré.

L’Italien est attristé par la situation en Italie et en Espagne et considère que la bonne chose ne se fait pas en ce qui concerne la non-fermeture des frontières ou l’arrêt total du travail et de l’activité sociale. “Nous devons apprendre de la Chine car ils ont plus d’expérience que nous dans cette situation”il a demandé à l’Europe.

“La première chose est la règle de rester à la maison, elle est fondamentale car nous ne donnons pas le temps au virus de se propager davantage et de ne pas infecter plus de personnes. Ensuite, contrôlez la température, et si vous avez de la fièvre, restez dans votre chambre”, a-t-il ajouté.

Le champion du monde 2006 a expliqué qu’il a dû mettre en quarantaine, qui se termine ce vendredi, en dehors de la Chine. Cependant, il prévient que dans le pays asiatique, la vie normale recommence. Vendredi, je termine ma quarantaine ici parce que les personnes qui retournent en Chine doivent le faire, et je pourrai partir sans aucun problème. Ici le virus est maîtrisé, la vie commence à être normale, dans les entreprises et chez les personnes, qui n’ont plus à porter de masque “, a-t-il célébré.

“Le dommage que j’ai est que de nombreux pays en Europe n’aient pas fermé leurs frontières auparavant et maintenant beaucoup de gens sont vus avec ce virus. J’étais à Dubaï et le problème n’est pas de savoir si vous êtes italien ou espagnol pour mettre en quarantaine, c’est une règle de La Chine pour tous ceux qui viennent “, a-t-il dit.

En outre, l’ancien défenseur du Real Madrid a souligné lundi qu’il irait travailler à Guangzhou Evergrande avec l’idée de commencer la ligue en mai, et a célébré que personne ne l’avait rattrapé. “Je n’ai pas eu le virus, aucun de nous, c’est la bonne chose. Le club nous a permis de rester dans la ville sportive, je n’ai eu aucun contact avec quiconque avait le virus en Chine ou en Italie “il a exprimé.