Tapia a confirmé l'arrivée du VAR en Super League

Enfin set a confirmé que le VAR atteindra la Super League. Le président de l'AFA, Claudio Tapia, a assuré que "le VAR va atteindre le football argentin en 2021. Nous avons déjà terminé la première étape et maintenant nous passons par la deuxième étape, qui est la préparation et la formation des arbitres qui vont le mettre en œuvre. ".

De cette façon, Chiqui Tapia a confirmé la mise en œuvre de la technologie dans le football argentin malgré la controverse et certaines critiques. "Il y a des erreurs qui ouvrent un jeu, parfois pour un côté et parfois pour l'autre. Parce que ce sont des erreurs humaines; il n'y a pas de mauvaise intention ou quelque chose d'étrange. Nous donnons des outils professionnels (aux arbitres) pour s'améliorer", a-t-il déclaré. le leader du dialogue avec Sportia.

Enfin, Tapia a estimé que "Là, vous devez rechercher d'autres possibilités qui donnent plus de transparence au VAR." Et il a ajouté que "Sans aucun doute, nous sommes inquiets lorsqu'il y a des erreurs humaines qui nuisent à une équipe, car pour un match, vous pouvez aller à la descente, et on voit l'effort fait par les dirigeants au quotidien pour former des équipes compétitives, pour combattre ou jouer une Coupe , pour que le titre descende ou non. " La vérité est que le VAR atteindra le football local dans un chapitre qui suscitera sûrement une controverse.