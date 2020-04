Taranto, De Santis au RdC entre championnats, réformes et Covid-19: “Voici mes propositions et idées”

TARANTO. Saison difficile pour le Football Taranto, noble société militante des Pouilles dans le groupe H de Serie D, qui a commencé à remporter le championnat et s’est ensuite retrouvée face à une série de problèmes de lutte pour la cinquième place qui donne accès aux séries éliminatoires pour C.

TARANTO FUTUR EN ATTENTE

Aujourd’hui, dans un climat de grande incertitude pour le football italien, notre équipe éditoriale a atteint le directeur sportif de rossoblu Vincenzo De Santis, pour faire le point sur la reprise et lancer quelques propositions pour l’avenir. «L’entreprise a d’abord arrangé les comptes, le président Jupiter a arrangé les différentes pistes et libéré les appartements, puis s’il récupère, nous évaluerons ce qu’il faut faire. Nous avons joué le dernier match le 1er mars, puis les compétitions se sont arrêtées puis le lock-out. – se souvient de la diesse – Avec le président que nous avons entendu par téléphone, j’entends parler des entraîneurs, des administrateurs, mais la réalité est que nous sommes en attente parce que Jupiter doit d’abord penser à ses entreprises comme tout entrepreneur le fait en ce moment. Une fois la quarantaine terminée, nous allons nous asseoir et évaluer ce qu’il faut faire. “

Ph Bitonto, contre Taranto

MAINTENANT À DÉCIDER

Récupération oui, récupération non, le football amateur s’interroge depuis des semaines et attend des réponses des instances compétentes et du gouvernement: “J’ai une idée à cet égard, je pense qu’elle a été gonflée plus que nécessaire. Peu à peu, la vérité viendra à travers nous, nous en entendons vraiment beaucoup, nous ne sommes que des «pauvres victimes» mais peu connaissent la vérité. – explique De Santis – S’il y a vraiment la possibilité que quelqu’un se blesse, alors il est juste qu’il ne reprenne pas ses activités, sinon il faut recommencer car on ne peut plus le reprendre. La santé d’abord, donc s’il y a une possibilité de la mettre en péril, arrêtons-la ici. Dans quel sens? Les premiers se rendent en C, puis passent au repêchage où les clubs vertueux doivent être récompensés, des lieux importants qui peuvent donner des garanties d’un point de vue économico-sportif. “

Ballon Serie D 2019 2020 ph LND

PROMOTIONS EN C ET SOUS

Précisément de la Serie C viennent des indications sur différents clubs qui, en cas de non-reprise, risquent sérieusement de disparaître, à cet égard le directeur rossoblu précise: «Il est légitime de penser que certains clubs ne peuvent pas trouver un moyen de redémarrer, ce sont des difficultés communes à de nombreuses réalités. En ce sens, je pense que dans une perspective de repêchage, on peut regarder des réalités telles que Foggia, Cerignola, Taranto, Sorrento, des entreprises vertueuses qui méritent une chance avec les garanties nécessaires. Je ne crois pas beaucoup à la série Elite D. – admet De Santis – Management sous? Dans les catégories mineures, il y a beaucoup de jeunes qui risquent de ne pas trouver de place, je parle à la fois du secteur jeunesse et de la première équipe. Il est clair que tout le monde ne concourt pas dans ces catégories pour faire carrière et donc peut-être que tous les enfants qui veulent continuer à s’amuser peuvent penser à ouvrir les portes des catégories plus petites. “

Siège social de Ph Lega Pro

TEMPS DES RÉFORMES

Paroles fortes du diesse rossoblu sur l’urgence du Coronavirus: “Honnêtement, je crois que cette urgence a été une réelle opportunité pour de nombreuses entreprises, beaucoup risquaient de reculer malgré des investissements importants, par exemple, et maintenant elles peuvent reprogrammer. À cet égard, ils nous bombardent de Coronavirus, beaucoup d’informations souvent contradictoires et cela n’aide pas, mais certainement tout le monde vise avant tout à protéger la santé, quelles que soient les indications. – souligne la diesse – Les ligues, les présidents et les footballeurs doivent profiter de ce moment pour faire des réformes, nous ne nous fossilisons pas seulement sur la reprise des championnats aujourd’hui, cette fois doit être préparatoire à la planification, une opportunité pour tout le monde et au contraire, nous assistons souvent à une décharge de responsabilité ».

