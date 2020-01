Taranto, deux arrivées officielles au milieu de terrain et en défense de Lecce et Avellino

Deux autres jeunes visages nouveaux Taranto, qui accueille Alessandro Avantaggiato et Silvio Petrucci, tous deux 2000 respectivement milieu de terrain depuis Lecce et défenseur deAvellino.

Voici les détails dans la note officielle du club rossoblu:

Taranto FC 1927 annonce l’acquisition du droit aux performances sportives par les sous-classes 2000 Alessandro Avantaggiato et Silvio Petrucci. Le premier est un milieu de terrain avec d’excellentes attitudes offensives et arrive temporairement sur la côte ionienne de Lecce après avoir joué la première partie de la saison avec Nardò. Le second est un défenseur de retour de l’expérience de Serie C dans les rangs d’Avellino.