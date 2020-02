Taranto-Foggia, les choix de Panarelli et Corda en vue du derby d’Iacovone

Demain après-midi au «E. Iacovone »a organisé le derby des séries éliminatoires entre Taranto et Foggia, un jeu fondamental pour les deux équipes, les satanelli et rossoblu veulent donner une continuité aux performances offertes respectivement contre Sorrento et Cerignola.

ICI TARANTO

Voici les choix du coach rossoblu, Panarelli:

gardiens: Sposito (01), Carriero (01) Pizzaleo.

défenseurs: Luigi Manzo, Ferrara (99), Pelliccia (00), Allegrini, Benvenga, Cascione (00), Luka (00), Petrucci (00) Perrini (02).

milieux de terrain: Marino (00), Masi (00), Cuccurullo (00), Manzo Stefano, Matute, Van Ransbeeck, Avantaggiato (00).

attaquants: Guaita, Oggiano, Olcese, Goretta, Genchi, Giammaruco (01).

VOICI LES FEUILLES

Voici les choix de l’entraîneur des Rossoneri, corde:

gardiens: Fumagalli, Di Stasio, Rizzitano.

défenseurs: Anneaux, Viscomi, Pertosa, Charbons, Salines, Di Jenno, Cipolletta, Cadili.

milieux de terrain: Kourfalidis, Gemmi, Gentile, Citoyen, Campagne, Staiano, Di Masi, Ndiaye, Bon.

attaquants: El Ouazni, Tortori, Allegretti, allemand.

absent: Russo et Gerbaudo disqualifiés, Salvi et Strumbo blessés, pour le choix technique de Gibraltar et Alba.