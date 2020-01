Taranto, l’adieu sensationnel avec le bombardier Stefano D’Agostino est officiel

la Taranto exclut Stefano D’Agostino de son propre projet technique, annonçant la fin de la relation avec le talentueux attaquant né en 1992.

Le footballeur a perdu pour la Serie D, une catégorie dans laquelle il a toujours fait la différence avec des buts et des matchs chics, en un peu plus de deux ans à rossoblu (arrivé en décembre 2017 sur la côte ionienne, ndlr), portant le groupe plusieurs fois en tant que capitaine, il a signé la beauté de 41 buts, dont 6 en première partie de ce championnat. Un choix qui a un retentissant mais qui pourrait en même temps ouvrir de nouveaux horizons à D’Agostino, pour qui il n’est pas difficile d’émettre des hypothèses sur un grand livre de prétendants en Serie C.

Ci-dessous, l’annonce officielle de Taranto:

Taranto FC 1927, dans la nécessité de démarrer un nouveau projet de sport technique, est contraint, malgré lui, de se priver, à partir d’aujourd’hui, des performances professionnelles du footballeur Stefano D’Agostino dans l’intention de retrouver, pour le footballeur lui-même , placement dans un autre club lors de cette session de marché.

La décision difficile et douloureuse a été officiellement communiquée au joueur. Le club Taranto FC 1927, en remerciant Stefano D’Agostino pour la précieuse contribution qu’il a apportée au cours de nos années de militantisme dans notre club, lui souhaite la meilleure des chances pour la poursuite de sa carrière et le maximum de récompenses personnelles.