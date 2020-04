Tarente, le club fait don de 7 tonnes de marchandises, distribuées sur le territoire municipal

Même le Taranto prend le terrain pour la lutte à Covid-19 pour soutenir son territoire, notamment avec un don massif et la distribution de biens primaires, quantifiables en 7 tonnes.

Voici les détails dans la note officielle du club ionien:

Interprétant la pensée des fans de rossoblù, qui a toujours été un exemple concret de solidarité et d’amour pour la ville, le président Massimo Giove a voulu organiser un plan de distribution de nourriture pour les couches les plus faibles de notre population.

Pour y parvenir, il s’est tourné vers les curés de chaque quartier qui sont quotidiennement en contact avec leurs collaborateurs avec ceux qui, en raison de cette terrible urgence, ont perdu toute subsistance.

Il a donc décidé de faire don de 500 colis correspondant à 7 tonnes de produits de première nécessité, aux quartiers concernés, à destination des familles les plus pauvres. Une manière solidaire et aimante de partager les vacances de Pâques. Le tout dans l’espoir de pouvoir remettre tout le monde à la normale le plus rapidement possible.

Dans l’emballage ne pouvait pas manquer la couleur rouge-bleu. Les couleurs qui représentent notre football, mais qui, dans ce cas, représentent également le désir de rachat de toute notre communauté.

Cette circonstance extraordinaire offre au président de Tarente l’occasion d’envoyer à tous les tarantini, fans et non, les vœux les plus fervents pour une joyeuse Pâques.

Ce sont les paroisses concernées et leurs prêtres paroissiaux:

Vieille ville, San Cataldo, Mgr Emanuele Ferro;

Paul VI, Santa Maria del Galeso, Don Salvatore Magazzino;

Paul VI, Corpus Domini, Don Francesco Mitidieri;

Salinella, Sainte Famille, Don Giuseppe Marino;

Talsano, Madonna de Fatima, Don Pasquale Caforio;

Lama, Regina Pacis, Don Luigi Pellegrino;

Batterie, San Francesco, Don Nino;

Batterie, S.S. Anges gardiens, père Alessandro