Tarente, l’embauche officielle d’un côté droit ex Bari et Audace Cerignola

Intéressant sous greffe pour le Taranto, qui ramène la bonne défensive en Serie D Bruno Cascione.

La classe arrière complète 2000, après l’excellente saison en D de l’année dernière avecAudace Cerignola (19 matches de championnat et 2 en play-offs battu en finale contre Tarente, ndlr), avait été engagé en C depuis Bari cet été, sans jamais faire ses débuts et ainsi mettre fin à son accord avec les coqs il y a quelques semaines.

Ci-dessous, l’annonce de la formation ionique:

Taranto FC 1927 annonce qu’il a obtenu le droit à la performance sportive du défenseur de la classe Bruno Cascione. Le joueur arrive sur la côte ionienne après la résolution de sa relation professionnelle avec Bari.Dans la dernière saison sportive pour le footballeur natif de Campobasso de signaler environ 20 apparitions dans les rangs de l’Audace Cerignola toujours dans le groupe H de la série D.Cascione est déjà disponible pour le technicien Luigi Panarelli.