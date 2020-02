Tarente, Pelliccia et Ferrare attaquées: “Climat de guérilla insoutenable”

Climat tendu dans la maison Taranto, avec une nouvelle petite bonne nouvelle concernant des aspects sans rapport avec le rectangle vert.

Comme indiqué par la société ionienne, les footballeurs fourrure et Ferrara en fait, ils auraient été attaqués par des individus non encore identifiés et donc pas nécessairement associés au typhus rossoblu. En attendant de connaître la dynamique de l’incident, le moment de haute tension qui se produit à Tarente est objectif, l’épisode en question faisant suite à la menace macabre reçue par la DS De Santis (Cliquez ici pour les détails).

Ci-dessous la note officielle de l’association Taranto:

Un épisode regrettable s’est produit hier soir à proximité du restaurant qui abrite nos membres. Deux attaquants, non encore identifiés, ont fait usage de violence contre les joueurs Pelliccia et Ferrara. Seul le bon sens des deux garçons a empêché l’événement de dégénérer.

En exprimant une solidarité totale avec les deux joueurs, qui sont également exemplaires dans leur comportement sur le terrain et en dehors, le club condamne toutes les formes de violence qui, ces dernières années, ont offensé, sous diverses formes, tous les employés, inscrits ou non. , contribuant à créer un climat de guérilla insoutenable non adapté aux principes qui devraient accompagner la pratique sportive et, plus grave encore, défigurant l’image publique de la ville à l’échelle nationale.

Le club a également pris des mesures pour activer toutes les actions nécessaires afin de garantir que les sujets susmentionnés soient traduits en justice et restera vigilant afin que le football à Tarente ne se transforme pas en véhicule de violence avec le risque sérieux de dégénérer en une dérive inquiétante qui peut mettre Je mets en danger l’intégrité physique et morale des athlètes et de tout le monde en général.