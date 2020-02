TAtlético Nacional a battu Hurricane et a commencé avec le pied droit

Le King of Cups n’aurait pas pu avoir de meilleurs débuts dans cette Coupe d’Amérique du Sud 2020, ils ont reçu Huracán à domicile (club qu’ils avaient déjà affronté en Copa Libertadores 2016) et ont fini par lui donner une véritable victoire de trois à zéro. Les buts de la maison ont été marqués par Daniel Muñoz, Jefferson Duque et Vladimir Hernández. Le match revanche aura lieu dans deux semaines au Parque Patricios de Buenos Aires.

La première mi-temps a défini la victoire de l’Atlético Nacional

45' | 3 – 0 | Buts de: Daniel Muñoz, Jefferson Duque et Vladimir Hernández

6 février 2020

Même les plus optimistes n’imaginaient pas qu’à la fin de la première partie du match, ils allaient au vestiaire avec un énorme avantage sur le tableau de bord. L’Atletico Nacional en a profité et en onze minutes il a converti un pauvre Hurricane les trois buts qui finiront par être ceux qui lui donneront la victoire. Ils ont marqué pour le roi des coupes Daniel Muñoz (32 ′), Jefferson Duque (38 ′) et Vladimir Hernández (42 ′). Tout au long du match, ils ont été totalement supérieurs à leur rival, principalement en première mi-temps. Ils ont trouvé la faiblesse de l’adversaire dans les bandes et en ont profité pour leur faire du mal de ce côté. En seconde période, ils ont levé le pied de l’accélérateur et tenté de maintenir l’arc à zéro pour avoir un tour beaucoup plus confortable en Argentine. Si les hommes d’Osorio peuvent maintenir ce niveau affiché aujourd’hui, ils sont des candidats clairs pour conserver la Coupe.

L’ouragan n’a pas pu répondre et a souffert tout au long de la réunion

# Jouer à l'ouragan

La deuxième étape en Colombie a commencé. # AtléticoNacional 3 – # Hurricane 0

6 février 2020

Aller au repos en perdant trois à zéro est quelque chose qui ne veut passer par la tête d’aucun joueur, malheureusement, ce fut le tour de l’équipe de Damonte aujourd’hui à Anastasio Girardot. C’était une première fois fatidique pour l’équipe de Patricios Park, ils n’ont pas pu répondre au siège de Nacional et ont vu comment ils ont été surmontés à la fois physiquement et tactiquement. Ils ont donné de nombreux espaces à l’Atlético Nacional pour exploiter et profiter de la vitesse de ses joueurs pour leur faire du mal, l’équipe était «longue» et quand il a fallu faire reculer, cela a coûté deux fois plus cher pour les espaces accordés. S’ils veulent rêver de transformer le résultat, ils doivent travailler dur sur l’approche du parti.

Pour le retour, l’Atlético Nacional doit faire de même qu’aujourd’hui

90' | 3 – 0 | Fin de partie dans l'Athanase. match retour le 19 février.

6 février 2020

Ce qui a été vu aujourd’hui sur le terrain est quelque chose qu’ils devraient répéter à Buenos Aires pour pouvoir accéder à la prochaine phase de la Coupe d’Amérique du Sud. L’Atletico Nacional est calme avec le résultat obtenu et le fait de ne pas avoir obtenu de buts locaux est un grand avantage qui peut exploser lors de sa visite au tribunal des ouragans, car en cas de faire un seul but, l’équipe argentine doit marquer cinq buts si Il veut passer à la phase suivante. Osorio sait qu’il doit prendre soin de l’avantage et profiter du désespoir du rival. Purslane a commencé son chemin dans la coupe de la meilleure façon.