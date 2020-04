Tavecchio prévient: «Sans l’argent pour les droits de télévision, tant d’équipes en difficulté» | Serie A

Carlo Tavecchio, ancien président de la FIGC, a parlé à Radio Kiss Kiss Napoli de la situation du football italien, frappé par l’arrêt de l’urgence du coronavirus: “Les droits TV sont un élément décisif de l’émission, s’il n’y a pas de matchs, ce sera un drame car la TV ne tiendra pas ses engagements économiques. Cela signifie que de nombreux clubs de Serie A, qui ont déjà avancé cet argent par le biais du système financier, se retrouveront en grande difficulté. Et puis il y a le problème de la mutualité. 10% de mutualité vont à B, à la Pro League et aux amateurs, à hauteur de 60 millions à B, 20-25 à la Pro League et 10 aux amateurs. Cela signifie que le non-respect de ces matchs entraînera des problèmes de chaîne, de A aux amateurs. Un État ne peut rien prétendre sur un marché qui est le 4e-5e d’Italie “.