Tebas accuse CSD et Irene Lozano d’avoir permis l’avancement elec

Le président de la Liga, Javier Tebas, a inculpé le président du Conseil supérieur du sport (CSD), Irene Lozano, pour la décision d’autoriser l’avance de printemps des élections de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), une résolution qui ne peut motiver “en droit”, et a regretté que la mesure ait été prise malgré deux résolutions contre le Tribunal administratif des sports (TAD).

03/08/2020 à 11:58

CET

Ramón Fuentes / Europa Press

“Il est impossible pour Irene Lozano de motiver sa résolution en justice”, a expliqué le président de LaLiga, qui a rappelé l’article 35 de la loi 39/2015, du 1er octobre, de la procédure administrative commune des administrations publiques, qui comprend dans la section «c» qui sera motivée, “des actes séparés des critères suivis dans les actions précédentes ou de l’avis des organes consultatifs”.

“Deux résolutions du TAD, avis juridique et fondé de 14 juristes de prestige reconnu, de l’ancien directeur général adjoint du régime juridique du CSD (depuis 20 ans et 7 SE), indiquant que l’avance électorale n’est pas conforme à la réglementation”, a expliqué Thèbes, un message sur les réseaux sociaux accompagné des hashtags #Arbitrariness et #Magia.

Vendredi dernier, la CSD a décidé d’autoriser l’avance électorale au printemps, demandée par la RFEF elle-même, pour assurer la tenue des élections en cette année olympique, avant la coupe de l’euro et les jeux de Tokyo 2020.

Selon des sources de la CSD, sa présidente, Irene Lozano, voulait s’assurer que les élections se déroulaient conformément au règlement électoral. Dans sa décision, il a soupesé le soutien à la candidature conjointe de l’Espagne et du Portugal à la Coupe du monde 2030, accordant plus de temps à sa direction et ne tombant pas dans des griefs comparatifs par rapport aux autres fédérations qui ont avancé les élections cette année.

Cette décision a mis fin à une longue discussion sur la date des élections que la RFEF a demandé d’avancer. “Si nous avons des Jeux et l’Eurocup, la chose logique est que celui qui gère cette maison se présente aux deux nominations comme président pour les quatre prochaines années”, a déclaré son président, Luis Rubiales, lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’agence en décembre.

Compte tenu de ces allégations, le CSD a demandé à la Défense nationale des conseils sur la nécessité pour le Tribunal administratif des sports de se prononcer à nouveau après un premier refus. Le nouveau rapport au TAD a été demandé la semaine dernière, et ce vendredi, le gouvernement a accordé l’avance électorale.

Ainsi, une élection au premier semestre complique le travail de campagne d’Iker Casillas, exportateur de l’équipe espagnole qui a annoncé sa candidature mi-février. Rubiales a également rappelé lors de cette assemblée de décembre que l’avance avait été accordée par le CSD à d’autres fédérations.

