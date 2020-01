Tegola Suarez, Lautaro est le rêve de Barcelone: ​​la position de l’Inter est claire | Primapagina

De 4 semaines … à 4 mois. Luis Suarez a été opéré aujourd’hui (nettoyage du genou droit en arthroscopie) et le rapport médical publié par Barcelone après la chirurgie communiquait des temps de récupération décidément différents de ceux estimés la veille (4-6 semaines d’arrêt). Suarez pourra donc retourner sur le terrain vers la mi-mai, quand à la fin de la Liga 2-3 jours seront manquants. Avec Dembelé également dans les stands, une intervention sur le marché de Barcelone pour remplacer Suarez ne peut être exclue. Le rêve du club blaugrana a un nom et un prénom: Lautaro Martinez. Loué par Lionel Messi – son partenaire en équipe nationale – mais aussi par Suarez lui-même, qui a récemment déclaré: “Lautaro est un attaquant incroyable qui joue très bien. Mais nous ne pouvons pas oublier qu’il appartient à Inter. Ce qui est évident, c’est qu’il joue à des niveaux élevés cette saison. “

LAUTARO NE TOUCHE PAS – Une importante double investiture, qui devient triple avec les mots de décembre du président de Blaugrana, Josep Maria Bartomeu: « Lautaro? C’est un piège à questions. Ce que je peux dire, c’est qu’il joue très bien à l’Inter et qu’il n’est pas le seul à m’impressionner “, ses déclarations à la veille du match de Ligue des champions entre les Catalans et les Nerazzurri en décembre dernier. Il a convaincu dans la double confrontation de la phase de groupes, marquant au match aller au Camp Nou. Barcelone le surveille depuis des mois, l’Inter en est conscient mais a des idées très claires: Lautaro Martinez ne se touche pas. La volonté du Nerazzurri est de le garder aussi pour la prochaine saison, il y a un désir de la part de tous d’arriver au renouvellement du contrat parce que Conte aime Toro et le façonne à son image et à sa ressemblance et parce que Lautaro lui-même est reconnaissant aux Nerazzurri de l’avoir lancé dans le football qui compte.

POUR LE RENOUVELLEMENT – Mais pour que les lieux conduisent à une prolongation du mariage, vous devrez trouver le carré sur les chiffres et, étant un joueur d’un niveau important, l’argent en question n’est pas petit. L’accord devrait se poursuivre dans les prochaines semaines, comme l’Inter est prêt à augmenter l’engagement actuel de 3 millions d’euros plus les bonus, mais le jeu se joue principalement sur le nœud de la clause de résolution. Actuellement égal à 110 millions d’euros et que Marotta voudrait augmenter de manière significative pour rejeter le tribunal des prétendants ou l’annuler entièrement. L’Inter et l’entourage de Lautaro travaillent sur le renouvellement du contrat, Barcelone devra chercher ailleurs pour remplacer le Suarez blessé: le Bull ne peut pas être touché.