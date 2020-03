MONTPELLIER, FRANCE – 29 février: Teji Savanier # 11 de Montpellier célèbre après avoir marqué son deuxième but du match lors du Montpellier V Strasbourg, match de saison régulière de Ligue 1 au Stade de la Mosson le 29 février 2020 à Montpellier, France (photo de Tim Clayton / Corbis via .)

Un autre tour palpitant de matches de Ligue 1 a pris fin, avec de nombreux points de discussion et des actions passionnantes. Teji Savanier a aidé Montpellier à battre Strasbourg tandis que Lyon a pris sa revanche dans le derby Rhône-Alpes en battant Saint-Etienne. Pendant ce temps, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont vu Dijon et il y a eu des victoires cruciales pour Angers, Lille, Marseille, Metz et Rennes.

Teji Savanier marque deux fois alors que Montpellier bat Strasbourg

Savanier porte son objectif à six

Montpellier a mis fin à sa séquence de deux défaites consécutives avec style en battant Strasbourg. Les deux parties se sont dirigées vers la compétition séparées par un point alors que la bataille pour le football européen s’intensifie en Ligue 1. C’est le milieu de terrain Teji Savanier qui aurait le mot à dire dans la compétition, car son attelle a aidé à assurer à Montpellier une victoire bien méritée et à prendre son but à six.

Ce fut un match serré et serré, en particulier en première mi-temps, aucune des deux équipes n’ayant réussi à garder le contrôle du match. Cependant, l’équipe locale a augmenté la pression en seconde période, marquant trois fois en huit minutes pour remporter le match. Savanier a ouvert le score depuis le point de penalty après qu’Alexander Djiku ait commis une faute sur Hilton dans la surface. Le milieu de terrain inscrivit calmement le penalty devant Matz Sels, et l’équipe locale était dans sa foulée. Il n’a fallu que quatre minutes pour un deuxième but pour arriver cette fois grâce à Gaetan Laborde qui a dirigé le centre de Mihalio Rustic devant Sels.

Savanier a couronné une performance exceptionnelle et a complété la déroute de Montpellier en bouclant un superbe tir dans le coin inférieur de l’extérieur de la zone. Le résultat fait que Montpellier grimpe au-dessus de Strasbourg dans la course au football européen à la sixième place. Les résultats obtenus ailleurs ont fait chuter Strasbourg au dixième.

La double victoire de Mousa Dembele pour Lyon

L’attelle de Mousa Dembele a couronné une semaine formidable pour Lyon alors qu’ils battaient l’amer rival Saint Etienne. L’attaquant est en pleine forme, seul Cristiano Ronaldo a marqué plus de buts en 2020 que son Français. La victoire couronne une semaine brillante pour l’équipe de Rudi Garcia, qui a obtenu des victoires consécutives en championnat avec des draps propres ainsi qu’un avantage lors de leur 16 derniers matches de Ligue des Champions avec la Juventus.

Ce fut une autre nuit misérable pour Saint Etienne et le manager Claude Puel, qui ont eu du mal à entrer dans le concours et à chuter à une neuvième défaite en douze matchs de championnat. Un coup de pied arrêté en première mi-temps a commencé leur chute alors que Dembele s’est accroché à l’excellent centre de Martin Terrier. Les deux parties ont poussé pour le deuxième but décisif avec Lucas Tousart, Bertrand Traoré et Karl Toko-Ekambi perdant tous des chances pour Lyon tandis que Dennis Bouanga a rejeté plusieurs opportunités pour les visiteurs en difficulté. Ce n’est qu’à la 96e minute du match que les points ont été obtenus après que Dembele a terminé son doublé depuis le point de penalty.

Le résultat permet à Lyon de grimper au cinquième rang après avoir vengé la perte subie en octobre alors que Saint-Etienne continue de lutter et se retrouve désormais 16e de Ligue 1, à seulement deux points de la zone de relégation.

LWOF Ligue 1 Predictions

Les prédictions originales de LWOF sont en gras à gauche, tandis que les résultats réels sont à droite.

Nîmes 1-1 Marseille – Nîmes 2-3 Marseille

Amiens 1-0 Metz – Amiens 0-1 Metz

Brest 2-0 Angers – Brest 0-1 Angers

Monaco 1-0 Reims – Monaco 1-1 Reims

Montpellier 1-2 Strasbourg – Montpellier 3-0 Strasbourg

Paris Saint-Germain 3-0 Dijon – Paris Saint-Germain 4-0 Dijon

Toulouse 0-2 Rennes – Toulouse 0-2 Rennes

Bordeaux 2-1 Nice – Bordeaux 1-1 Nice

Lyon 2-0 Saint Etienne – Lyon 2-0 Saint Etienne

Nantes 1-1 Lille – Nantes 0-1 Lille

Suivant

Le tour 28 débutera le vendredi 6 mars 2020. Tous les matchs débuteront le samedi 7 mars à 19h00 sauf indication contraire.

Marseille v Amiens – vendredi 6 mars, 19h45

Angers contre Nantes

Dijon v Toulouse

Metz v Nimes

Nice v Monaco

Reims contre Brest

Strasbourg v Paris Saint-Germain – samedi 7 mars, 16h30

Lille v Lyon – dimanche 8 mars, 20h00

Rennes v Montpellier – dimanche 8 mars, 16h00

Saint Etienne v Bordeaux – dimanche 8 mars, 14h00

