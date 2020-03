Télétravail théorique des arbitres de football

Les arbitres de la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF) ils télétravaillent à la maison, du moins en ce qui concerne l’aspect théorique, en raison de la pandémie de coronavirus.

21/03/2020

Agir à 14:27

CET

EFE

La mise en œuvre d’un haut niveau de qualification au sein du Comité Technique d’Arbitrage de la RFEF (CTA) est essentielle pour que l’activité théorique de l’équipe d’arbitrage se poursuive à son rythme habituel,

Les changements apportés au cours de la dernière année et demie permettent, en cette période de compétitions reportées, aux membres de continuer à travailler normalement du point de vue théorique, comme détaillé dans une vidéo dans laquelle le CTA présidé par Carlos Velasco explique la méthodologie qui Les arbitres suivent pour se tenir au courant de la réglementation.

Antonio Rubinos, attaché à la présidence du CTA, Xavier Estrada Fernández, arbitre international, et Olatz Rivera Olmedo, arbitre de la First Iberdrola, donnent voix et image à ce travail.

‍ ‍ ¡Formation continue !!! C’est ainsi que les arbitres de la @CTA_RFEF travaillent lors de l’arrêt des compétitions dû au coronavirus.

# QuédateEnCasa pic.twitter.com/oQJiBdk9I3

– RFEF (@rfef) 21 mars 2020