Tello partira prêté à Celta

Cristian Tello a cessé de sonner pour lui Espanyol, aller à Celtique. L’extrême catalan a décidé qu’il fallait changer après ne pas avoir trop d’importance dans les files d’attente de Rubis.

19/01/2020 à 16:46

CET

SPORT.es

L’option perroquets que je suis présente depuis un certain temps, mais finalement Tello Il a opté pour l’offre temporaire des Galiciens, l’une des équipes qui combattent précisément avec les Espanyol dans les postes de descente.

Il Celtique il sent qu’il a besoin d’une attaque révulsive, quelqu’un pour accompagner la poudre à canon de Iago Aspas et Santi Mina, et c’est Tello. Sans trop d’apparitions cette campagne pour l’arrivée de pièces importantes dans le front d’attaque de Verdiblanco, Tello Vous vous sentirez peut-être à nouveau important pendant votre séjour Vigo.

Comme indiqué, l’offre de Celtique Il s’agit d’un virement avec option d’achat de 12 millions d’euros à la fin de cette saison, à condition que l’équipe Vigo obtenir la permanence.

En outre, le fait le plus convaincant pour Tello est votre relation avec le technicien celtique, Oscar Garcia, également soulevée dans Can Barça. Les deux sont de Sabadell et partager représentant, le catalan aussi Josep María Orobitg.

Il Celtique Il est déjà intéressé depuis quelques heures par un autre canterano FC Barcelona, Oriol Romeu, actuellement dans le Southampton de la Premier League, qui servirait à l’équipe céleste pour renforcer son centre du champ.