Tena a parlé des sanctions contre Calderón et Antuna

Le technicien du troupeau s’est entretenu après la sanction à Cristian Calderón et Uriel Antuna.

Lors d’une conférence de presse, Luis Fernando Tena a expliqué certains des facteurs qui, selon lui, étaient liés à l’indiscipline des footballeurs.

«Ce sont des joueurs qui viennent d’autres équipes, puis ils arrivent ici et le changement est très drastique. Maintenant, ils gagnent beaucoup plus d’argent, ils sont plus médiatiques, les gens les recherchent », a-t-il déclaré.

Tena a également mentionné le soutien apporté aux joueurs, a déclaré que la communication est essentielle pour les aider.

«Avec la communication, c’est leur parler, leur rappeler. Il y a aussi ici un psychologue qui vient des forces de base. Ils connaissent très bien ceux qui viennent des forces de base, avec ceux qui viennent d’arriver, le processus est différent », a-t-il déclaré.