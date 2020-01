Tena, en attente des remplaçants

Luis Fernando Tena a parlé lors d’une conférence de presse de la communication avec ses joueurs.

L’entraîneur mexicain a expliqué qu’il essaie de maintenir un contact constant avec ses joueurs de football, en particulier ceux qui sont des substituts pour se motiver et se battre pour la propriété.

📸 Nous fermons à Pachuca avec 1️⃣ point de plus, allez, Chivas! 👊🇫🇷

👉🏻 https://t.co/jOMnJSV96a pic.twitter.com/ghGTOnS00d

– CHIVAS (@Chivas) 19 janvier 2020

“Beaucoup de communication dans tous les sens, je leur parle toujours et leur explique que cela doit arriver pour eux de jouer et je suis toujours au courant de tout le monde, mais plus pour ceux qui ne jouent pas pour pouvoir se battre pour une place”, a expliqué le ‘Flaco’.

Tena était satisfaite de la performance de son équipe bien qu’elle n’ait réussi qu’à partager des points avec Pachuca.

«Nous parlons d’un système défensif qui commence avec Macías et aujourd’hui nous l’avons vu et la force défensive que nous avons est satisfaisante. Nous devons chercher plus de profondeur, le match allait et venait, donc je suis content car nous partons aussi avec un point de terrain difficile », a-t-il conclu.

Les Chivas recevront les Dorados pour les quarts de finale de la MX Cup mardi prochain.