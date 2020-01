Tension maximale: le sommet définit l’avenir d’Ernesto Valverde à Barcelone | Ligue d’Espagne

Ernesto Valverde pourrait vivre ses dernières heures en tant qu’entraîneur du FC Barcelone.

Bien que, comme il l’a promis après l’élimination de la Super Coupe d’Espagne, il se concentre sur le travail et la direction de l’entraînement du matin, la réalité est que les yeux sont plus concentrés sur la décision concernant son avenir que sur la pratique.

Il faut dire que le gabarit complet a été présenté à la journée, à l’exception des blessés Luis Suárez, Dembélé et Ter Stegen et Todibo, qui avaient la permission de partir.

Mais c’est la réunion du conseil d’administration dans son intégralité qui est suivie minute par minute, car là il sera décidé que son Valverde est désormais viré ou si la saison se termine pour céder, sûrement, la place à Xavi.

Le Camp Nou a été suivi par le vice-président Jordi Cardoner et le PDG du Barça, carscar Grau, le président Josep Maria Bartomeu, ainsi que les membres du conseil d’administration Vidal-Abarca, David Bellver, Maria Teixidor et Xavier Vilajoana.

Valverde pourrait-il partir aujourd’hui? Selon le journal Mundo Deportivo, oui: “La rencontre entre les” poids lourds “de la zone sportive a permis de vérifier qu’il y a tout à fait un quorum qu’un changement immédiat est nécessaire dans le banc du Barça. La décision n’est pas définitive mais elle fait face à Il est considéré qu’il y a une involution dans le jeu et dans la performance de l’équipe et que, maintenant qu’il y a encore une saison à venir et des options pour gagner la Ligue, la Copa del Rey et les Champions, cette dérive doit être abordée avec un soulagement technique. “

Formation des joueurs disponibles de la première équipe dans le domaine Tito Vilanova.

Arthur fait partie de la session avec le groupe et Ter Stegen fait du travail sur le terrain.

Todibo ne s’entraîne pas avec l’autorisation du club.

Iñaki Peña, C. Pérez et Ansu Fati du Barça B. s’entraînent également. Pic.twitter.com/u9VNYqX1vj

– FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 13 janvier 2020

Voix de soutien à Valverde



Alors que les managers prennent une décision, autour de Valverde de nombreuses voix de soutien ont été entendues, certaines d’entre elles par des personnes très autorisées.

Le premier à élever la voix a été Andrés Iniesta, en vacances à Barcelone. Dans une interview accordée à ‘El Transistor’, Onda Cero a déclaré: “Les formes du Barça sont un peu laides … Vous devez avoir un respect pour votre coach actuel, les formes sont celles qui peuvent vous faire le plus mal”, a-t-il déclaré, bien qu’il ait accepté qu’après les rencontres avec Xavi et Ronald Koeman pour leur proposer la direction technique, “la situation de Valverde est très affaiblie”.

À son tour, le succès DT Pep Guardiola a commenté: «Barcelone est un endroit spécial parce que gagner la Ligue n’est pas suffisant. Ça a vraiment mauvais goût pour Ernesto Valverde. Il ne mérite pas cela. Espérons que la situation pourra bientôt être résolue, en tant que membre de ce club. C’est tout”

Luis Enrique, entraîneur actuel de l’Espagne et ancien entraîneur de Barcelone, s’est également rangé du côté de l’entraîneur: “Valverde est un entraîneur très expérimenté et est prêt à continuer de remporter des titres dans sa troisième année … Empathie avec Valverde, car je tombe C’est un grand leader. C’est un leader et il est prêt à remporter tous les titres sauf la Super Coupe. C’est l’un des meilleurs entraîneurs, sans aucun doute. “