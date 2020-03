Ter️Ter Stegen et le feuilleton le plus improbable

Le renouvellement de Ter Stegen avec Barcelone est l’une des questions les plus préoccupantes pour les fans de Barcelone ces dernières semaines.

Sans football mais avec beaucoup de ce qui l’entoure.

La saison n’est pas terminée mais de nombreux clubs réfléchissent déjà à l’avenir à court, moyen et long terme.

L’un d’eux, Barcelone, travaille déjà à la rénovation d’un de ses grands piliers pour les saisons à venir: Marc-André Ter Stegen.

Avec un contrat jusqu’en 2022, ce sont les clés qui, selon Sport, permettraient à la directive Blaugrana d’obtenir, le plus tôt possible, une nouvelle signature du gardien de but.

Avec une première offre de 6,5 millions d’euros nets par saison, l’Allemand a exigé, selon le journal Sport, un contrat de 10 kilos par an qu’il semble que Barcelone n’arrivera pas à court terme.

Cependant, dans le club, ils espèrent convaincre le joueur d’accepter une augmentation progressive de leurs émoluments et, en 2024, cela lui permettra d’atteindre 10 millions par an. Bartomeu réussira-t-il à convaincre Ter Stegen de réduire ses prétentions?