Teramo, OFFICIEL: Tedino exonéré | marché

Bruno Tedino n’est plus l’entraîneur de Teramo. Après la défaite 0-3 contre Monopoli, l’équipe C a en effet communiqué l’exemption du technicien: “Le SS Teramo Calcio annonce qu’il a relevé le directeur technique de la première équipe Bruno Tedino et son adjoint de leurs postes respectifs Carlo Marchetto. Le club tient à les remercier pour le professionnalisme et le dévouement dont ils ont fait preuve ces derniers mois. Le nom du nouvel entraîneur rouge et blanc sera annoncé dans les prochaines heures. ”