Terence Kongolo se joint à Fulham pour un prêt à Huddersfield Town

PRESTON, ANGLETERRE – 09 NOVEMBRE: Terence Kongolo de Huddersfield Town lors du match de championnat Sky Bet entre Preston North End et Huddersfield Town à Deepdale le 09 novembre 2019 à Preston, en Angleterre. (Photo de John Early / .)

Fulham a fait sa troisième signature en janvier. Les Blancs ont engagé le défenseur Terence Kongolo prêté par Huddersfield Town pour le reste de la saison.

L’accord

Fulham a annoncé via son site Web qu’ils avaient signé l’international néerlandais. Kongolo arrive en prêt pour le reste de la saison.

Scott Parker continue de constituer une équipe visant à rattraper les deux premiers du championnat.

Kongolo pourrait faire ses débuts ce soir lorsque Fulham accueillera Middlesbrough à Craven Cottage.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site Internet de Fulham à propos de son déménagement, Kongolo a déclaré: «Je suis vraiment satisfait de ce déménagement. Fulham est une grande équipe qui fait la promotion, donc pour moi, c’est un mouvement parfait.

«Je veux vraiment montrer mes qualités et les six prochains mois sont très importants. J’aime la mentalité gagnante ici et je veux tout donner pour aider ce club à être promu. »

Le président Tony Khan a ajouté: “Terence Kongolo est un solide ajout à notre équipe, et il ajoutera de la profondeur à notre défense pour le reste de la saison.

“C’est un jeune joueur passionnant avec une bonne expérience à la fois en Championnat et en Premier League, et il nous aidera dans notre défi de promotion! Allez Fulham! “

Kongolo vise à renforcer la défense contre les fuites de Fulham

Scott Parker a ciblé le renforcement de la défense fragile de Fulham. Ils sont excellents pour l’avenir mais ont concédé des buts bâclés qui leur ont coûté des matchs.

Michael Hector et Terence Kongolo sont tous deux arrivés en janvier et viseront tous deux à consolider leur ligne de fuite qui fuit. Hector a impressionné jusqu’à présent et Kongolo espère faire de même.

Le défenseur néerlandais a montré qu’il était un bon défenseur pendant son séjour à Huddersfield, mais a lutté pour la forme et la confiance dans le championnat.

Scott Parker visera à débloquer la meilleure forme de Kongolo alors qu’il traque les deux premiers du championnat.

