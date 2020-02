Ternana, Bandecchi: “Nous ne gagnerons pas le championnat, nous préparons nos éliminatoires”

La Ternana, avec le patron de la Fère, n’est pas allée au-delà de celle de Catane Stefano Bandecchi qui, cependant, a apporté des clarifications importantes à travers une vidéo enregistrée sur son profil Instagram: “Juste pour lever d’autres doutes. Quelqu’un parle d’un vestiaire cassé, mais il n’y a pas de vestiaire cassé, nous sommes tous inquiets de la façon dont nous devons travailler. Nous essayons de faire le bonne chose, il est clair qu’à ce stade, nous préparons nos éliminatoires, nous ne gagnerons pas ce championnat, il est inutile de continuer à penser aux lucioles. Nous avons encore onze matchs pour se préparer à de bonnes éliminatoires, et je me souviens que nous avons encore une finale de Coppa Italia et qu’à ce stade, nous devons nous efforcer d’obtenir la deuxième ou la troisième place pour la position privilégiée dans les séries éliminatoires: nous devons et nous avons la possibilité de nous concentrer pour comprendre que nous rencontrerons ces équipes, contre lesquelles nous devons faire la bonne chose. Mais les vestiaires sont unis “.