Terrain à ne jamais oublier: le terrain de baseball

Le terrain de baseball, Derby, Derbyshire, 1952. Le domicile du Derby County Football Club de 1895 à 1997, démoli en 2003-2004.

Bienvenue dans le dernier épisode de la série d’articles de Last Word on Football sur certains des terrains les plus mémorables qui ne nous appartiennent malheureusement plus. Ces terrains auront toujours une place spéciale dans le cœur des supporters d’une équipe et des fans de football.

Dans cette édition, nous regardons le terrain de baseball; c’était la maison du comté de Derby pendant 102 ans de leur histoire de 136 ans.

Le terrain a connu de grands sommets, des creux décevants et bien des matchs mémorables à son époque.

Terrain de football à ne jamais oublier: le terrain de baseball

Avant que le football ne vienne au baseball

Le terrain de baseball a ouvert ses portes en 1890 et accueillait à l’origine, vous l’avez deviné, le baseball.

Construit par Sir Francis Ley, propriétaire de la fonderie située derrière le côté Pop, le terrain faisait partie de son entreprise pour amener le baseball au Royaume-Uni.

Le club de baseball du comté de Derby était champion national en 1890, mais son succès a rapidement diminué et le club de football du comté de Derby a élu domicile au BBG en 1895.

Les Rams ont déménagé de leur domicile de Racecourse Ground vers le terrain de baseball de Ley’s.

La légende raconte qu’en s’installant en permanence, un groupe de gitans a été chassé du site et a maudit le côté; Derby a perdu trois finales de la FA Cup au cours des huit prochaines années.

Les débuts de Derby au BBG ont coïncidé avec la carrière de joueur du meilleur buteur du club, Steve Bloomer; il a marqué 332 buts en deux relais pour les Rams.

Vous entrez dans le côté pop, vous entendez un puissant rugissement

Le terrain de baseball n’était pas largement connu pour son terrain de jeu de qualité, mais plutôt l’atmosphère dans les tribunes.

Décrit par un fan, comme un terrain où «le seul endroit où l’on pouvait dribbler était sur les ailes.

“Le terrain était absolument horrible, un bain de boue…. Mais Derby savait jouer avec.”

La proximité entre les terrasses et le terrain a fait du BBG un terrain intimidant pour beaucoup.

Sans parler du bruit créé par les pieds piétinés sur les planches en bois des tribunes à chaque fois que les Rams gagnaient un corner ou un coup franc.

Les projecteurs éclairaient les rues étroites et pavées environnantes chaque fois qu’il y avait un luminaire en milieu de semaine.

Le côté Pop, le niveau inférieur en terrasse du Ley Stand, était l’endroit idéal pour tous les fans, pour les fans inconditionnels et les plus passionnés des Rams.

Oh, et juste au cas où le terrain de baseball n’était pas assez unique, il n’était pas non plus rectangulaire; l’héritage du baseball du stade signifiait que les tribunes n’étaient pas alignées avec le terrain.

Matchs mémorables

Mettre à trois les géants portugais de Benfica au cours de la saison 1972/73 était un jeu qui offre de bons souvenirs à de nombreux fans des Rams.

Les buts de John McGovern, Kevin Hector et Roy McFarland ont donné aux Rams un grand avantage avant le match retour.

Après avoir été couronné champion de la ligue la saison précédente, l’équipe de Cloughie écarterait Benfica et atteindrait les demi-finales de la Coupe d’Europe, seulement pour perdre contre la Juventus de manière controversée.

Quelques années plus tard, les Rams remporteraient à nouveau la Première Division; cette fois, Dave McKay était à la barre.

Derby est allé neuf matchs invaincus pour arracher le titre 1974/75 avec seulement deux points de Liverpool.

L’un de ces matchs a été une raclée 5-0 contre le modeste Luton Town, les cinq buts venant de l’attaquant Roger Davies.

La saison suivante et une autre soirée mémorable de Coupe d’Europe se sont déroulées sous les lumières du BBG.

Benfica était grand, mais ce n’étaient pas les Galacticos. Derby a accueilli le Real Madrid en ville pour le match aller du deuxième tour, remporté 4-1.

Un coup du chapeau de Charlie George et un but du défenseur David Nish ont remporté le match contre les Rams; moins on en dit sur le match retour, mieux c’est.

La démolition de Finn Harps 12-0 en Coupe UEFA était un autre classique européen; Hector a marqué cinq buts et il y a eu deux tours de chapeau de Charlie George et Leighton James.

Le déclin du terrain de baseball

À la suite de la tragédie qui a eu lieu à Hillsborough en 1989, le terrain de baseball est devenu un stade entièrement équipé.

Au milieu des années 90, la capacité était passée d’un peu plus de 40 000 à environ 18 000.

Derby souhaitant devenir une division de haut niveau, il a fallu déménager dans un stade plus grand et la construction de Pride Park a commencé en 1996.

Le dimanche 11 mai 1997 a marqué la fin du football de première équipe au terrain de baseball – l’équipe de réserve y a joué jusqu’à sa démolition en 2003.

Arsenal était le visiteur de cette journée de printemps – un premier but du Derby et un carton rouge de Tony Adams sont arrivés avant que le côté nord de Londres ne marque trois buts en seconde période.

Les fans se sont précipités sur le terrain au coup de sifflet à plein temps, saisissant des poignées de gazon comme morceaux d’histoire.

L’appel à dégager le terrain pour les feux d’artifice est tombé dans l’oreille d’un sourd; c’était la dernière chance pour les fans de Derby de prendre place dans un lieu qui a été le théâtre de nombreux chapitres de la grande histoire du club.

