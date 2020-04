Terrains de football à ne jamais oublier: Sunderland’s Roker Park

22 avril 1997: une vue générale de Roker Park, terrain principal de Sunderland avant le match de Premier League contre Southampton. Southampton a gagné 1-0. Crédit obligatoire: Mark Thompson / Allsport

Bienvenue dans la nouvelle série d’articles de Last Word on Football. Cette série se penche sur les motifs qui ne sont malheureusement plus avec nous. Des terrains célèbres non seulement dans leur pays mais aussi dans le monde. Des terrains qui auront toujours une place spéciale dans le cœur des supporters d’une équipe et des fans de football. Beaucoup les auront aimés, certains les auront peut-être détestés; cependant, ils ne pouvaient jamais être oubliés. Aujourd’hui, nous regardons le parc Roker de Sunderland

Roker Park a été un terrain qui a duré 99 ans et a été la maison de Sunderland. Cela nous a donné d’innombrables matchs classiques et beaucoup plus de souvenirs, non seulement pour ceux qui ont soutenu l’équipe mais aussi pour les fans de loin.

Terrain de football à ne pas oublier: le Roker Park de Sunderland

Roker Park: L’ouverture

Après la formation du Sunderland Association Football Club en 1879, ils joueraient sur plusieurs terrains différents avant de trouver une maison qui leur durerait 99 ans. Le 10 septembre 1898, le parc Roker a été officiellement inauguré. Le même jour, le premier match serait joué. Sunderland a accueilli Liverpool pour marquer l’ouverture de son nouveau terrain. Les rouges et blancs de Sunderland ont remporté le match à zéro devant 26 000 fans.

Roker Park était considéré à l’époque comme l’un des meilleurs terrains du pays. Sa tribune principale comptait 3000 places assises avec la tribune opposée et celles derrière les buts seulement. A cette époque, les stands n’avaient pas encore été nommés; cependant, en temps voulu, les stands seront nommés avec de nombreux fans ayant leurs favoris parmi les célèbres Fulwell et Roker Ends ou The Clock Stand. Tout au long de sa vie, Roker Park accueillera de nombreux jeux glorieux et sans gloire et accueillera des milliers de fans, dont beaucoup l’appelleraient chez eux.

Premiers jours

Les premières années de Roker ont apporté un quatrième et cinquième titre de champion, quelques quasi-ratés et une finale de la FA Cup. Au fil des années, la capacité du terrain n’était pas suffisante pour la quantité voulue. En 1912, la première reconstruction majeure a eu lieu. Le célèbre Roker End est né, une immense terrasse pouvant accueillir 17 000 fans. À cette époque, la capacité a grimpé à 50 000.

Alors que le club continuait de se battre pour les honneurs, mais à court de plusieurs reprises, une nouvelle extension a porté la capacité à 60 000. En 1929, le nom le plus célèbre dans l’architecture du football, Archibald Leitch, a été chargé de concevoir un nouveau stand principal. La structure a coûté 25 000 £, l’équivalent de 1,5 million de £ aujourd’hui. La conception inclurait également la marque de Leitch, un balcon en treillis métallique en treillis. Le stand a couru sur toute la longueur du terrain et s’est tenu, presque inchangé jusqu’à la fin. La structure métallique en treillis a désormais sa place dans la maison actuelle de Sunderland, le Stadium of Light.

Record de foule et dernier titre de ligue

1933 amena la foule record de Sunderland. 75.118 entassés dans Roker Park pour assister à un quart de finale de la FA Cup contre Derby County. Avec autant de spectateurs, le jeu a été arrêté plusieurs fois pour éloigner les supporters des côtés du terrain. Trois ans plus tard, le club remporte son sixième et dernier titre de champion. L’année suivante, c’est la première de deux victoires en FA Cup alors que le club était à Roker Park.

En 1936, Archibald Leitch a de nouveau été chargé de concevoir un stand pour le club. Cette fois, le stand en face de celui construit plusieurs années plus tôt. Un stand de 16 000 capacités appelé The Clock Stand a été ouvert en septembre 1936.

Dégâts de guerre, Coupe du monde et autres améliorations

En raison des chantiers navals étant une partie importante de l’industrie à Sunderland, la ville a été une cible pour les bombardiers allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et a subi de lourds raids aériens. Roker Park lui-même n’a pas été aussi durement touché que les autres zones. Malgré cela, le club-house a été détruit, un policier a malheureusement été tué en se promenant dans le stade et un cratère a été laissé sur le terrain.

Des projecteurs ont été installés en 1952 et lorsque l’Angleterre a remporté la Coupe du monde 1966, Roker Park était un choix évident pour accueillir des matchs. Pour préparer le tournoi, le stade a fait peau neuve. Des sièges ont été installés dans la moitié supérieure de The Clock Stand (qui resterait jusqu’à la fermeture) et un toit et des sièges temporaires ont été installés dans le Fulwell End derrière le but. En raison des sièges temporaires, la capacité a été réduite à un peu plus de 40 000 personnes. Sunderland accueillera quatre matchs pendant la Coupe du monde, trois matchs de groupe et un quart de finale entre l’Union soviétique et la Hongrie.

The Roker Roar

Le Roker Roar était célèbre dans le football, surtout lorsque sa capacité était à son maximum. Même dans les années suivantes, le rugissement des fans au coup d’envoi pouvait et souvent faisait peur à toute équipe visiteuse.

Un journaliste en visite couvrant la rencontre de la FA Cup contre Manchester City en 1973 était tellement convaincu que le rugissement de la foule avait été amplifié d’une manière ou d’une autre, il est retourné au sol pour chercher des preuves la nuit suivante. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il faisait, le journaliste a déclaré:

«J’ai fait des reportages sur le football de première classe toute ma vie, mais je n’ai jamais entendu de bruit comme ça. C’est un merveilleux gadget – où sont les amplificateurs cachés? “

“Amplificateurs”, a répondu le préposé. “Il n’y a pas d’amplificateurs sanglants ici mec. Ce que vous avez entendu hier soir, c’est le Roker Roar! »

Jeux classiques

De nombreux jeux classiques ont été vus à Roker Park. De la victoire de la FA Cup sur Manchester City en 1973, qui a été élu le match du siècle, aux victoires épiques sur ses rivaux amers, Newcastle United. Une foule officieuse de 80 000 personnes pour une rediffusion de la coupe contre Manchester United pour battre les champions de la ligue, Arsenal, 7-1. Défier les chances contre une meilleure opposition à de grands matchs sous les lumières. Roker Park a vraiment tout vu.

Ceux-ci et tant d’autres vivront à jamais dans la mémoire des fans et seront transmis avec d’autres souvenirs personnels aux générations futures qui n’ont pas eu la chance de ne pas être les témoins directs du terrain.

Déclin

En raison d’une baisse des fortunes et de l’importance croissante pour la sécurité des supporters, Roker Park, comme la forme de l’équipe, a commencé à décliner. L’énorme et intimidant Roker End devait en souffrir le plus. En 1982, il a été jugé dangereux et une grande partie a été démolie. Au fil des ans, avec moins d’argent disponible pour le maintenir et diverses mesures de sécurité incorporées, la capacité du parc Roker, autrefois puissant, a commencé à s’effondrer. Au cours de la dernière saison du stade en 1996/97, la capacité était tombée à un peu plus de 22 000 personnes.

Roker Park de Sunderland: la fin

Elle s’est terminée là où elle avait commencé, avec un match contre Liverpool. Le résultat de la nuit était le même qu’il y a toutes ces années, nul à Sunderland. Le jeu, cependant, était un spectacle secondaire. Il s’agissait du terrain qui a donné tant de souvenirs qui ne s’estomperont jamais. Ce fut une nuit inoubliable, une soirée pour les fans, les anciens joueurs et le personnel pour se remémorer les moments grands et tristes. Beaucoup de larmes ont été versées et beaucoup sont restées aussi longtemps que possible après la fin du match. Pour une dernière fois, ils voulaient jeter un dernier coup d’œil à un endroit que beaucoup appelaient la maison.

Après plus de 1800 matchs, Roker Park a fermé ses portes pour la dernière fois. Pour ceux qui sont allés sur le terrain à plusieurs reprises, c’était comme perdre un être cher lors de cette dernière soirée. Sunderland a quitté Roker pour le Stadium of Light avec un record de 1 445 matchs de championnat sans défaite.

Le manager de Sunderland, vainqueur de la FA Cup, Bob Stokoe, a déclaré ce que de nombreux fans et joueurs ont ressenti: “Il n’y aura jamais nulle part comme Roker Park”. Il avait raison.

Que s’est-il passé ensuite?

Le terrain a été vendu pour aider à financer le nouveau stade de Sunderland, le Stadium of Light. Après la démolition du parc Roker, des logements ont été construits sur le site. Les noms de rue sur le site sont Promotion Close, Clockstand Close, Goalmouth Close, Midfield Drive, Turnstile Mews et Roker Park Close. Roker Park sera toujours dans le cœur des fans de Sunderland.

