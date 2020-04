Manor Ground, Oxford, Oxfordshire, 1992. Vue aérienne de l’ancienne maison d’Oxford United Football Club. Les États-Unis ont déménagé au stade Kassam en 2001. Artiste Aerofilms. (Photo par English Heritage / Heritage Images / .)

Bienvenue dans la nouvelle série d’articles de Last Word on Football. Cette série se penche sur les motifs qui ne sont malheureusement plus avec nous. Des terrains célèbres non seulement dans leur pays mais aussi dans le monde. Des terrains qui auront toujours une place spéciale dans le cœur d’une équipe particulière de supporters et de fans de football. Beaucoup les auront aimés, certains les auront peut-être détestés; cependant, ils ne pouvaient jamais être oubliés.

Terrains de football à ne jamais oublier: The Manor Ground – Oxford United



The Manor Ground

Comme de nombreux terrains anciens, The Manor Ground était unique. Il avait quatre côtés comme la plupart des stades en Angleterre, mais chaque stand semblait provenir de différents terrains à travers le pays.

La fin de London Road, où la terrasse de la maison était située, avait un grand toit en fer, permettant aux chants et aux chansons de beugler autour du sol. À l’ouest se trouvait le stand Beech Road, la section des sièges à domicile, qui contenait une autre grande zone couverte, avec le stand Osler Road à l’est, qui comprenait trois stands séparés. La section éloignée, la Cuckoo Lane, était une terrasse ouverte qui a été construite en biais.

Le Cuckoo Lane n’était pas le seul angle unique sur le terrain du Manoir. Le terrain avait une pente célèbre vers la fin de London Road, quelque chose que les U utiliseraient comme leur avantage lorsqu’ils attaqueraient leurs fans dans la seconde moitié des matchs.

Les U ont joué au Manor Ground entre 1925 et 2001, le club commençant comme Headington United avant de changer son nom pour Oxford en 1960. Deux ans plus tard, le club a été élu à la Football League, avant que le record de fréquentation du stade ne soit battu – qui se tient toujours aujourd’hui – quand 22 750 ont regardé un match de quart de finale de la FA Cup contre Preston North End deux ans plus tard en 1964.

Headington United et les premiers jours

Le premier match de Headington United au Manor Ground après leur déménagement en 1925 a débuté tard après que le bus des visiteurs soit tombé en panne sur le chemin du sol. Cela dit, cela n’a pas empêché les visiteurs de Deddington de gagner le match 2-1.

En 1946, le premier développement majeur sur le terrain a eu lieu. Un stand, acheté au Cowley FC, a été érigé du côté du chemin Osler. Cependant, il s’est effondré l’hiver suivant mais a été reconstruit avec des sièges à l’extrémité de Cuckoo Lane. Deux ans plus tard, la première terrasse a été construite, s’étendant le long de London Road et un peu en amont d’Osler Road.

Headington est devenu professionnel en 1949, la même année où ils ont mis fin à leur part de terrain avec Headington United Cricket Club. En conséquence, le club a dépensé de l’argent pour des terrasses en contrebas le long de la route Osler, cinq rangées de places debout sur les routes Beech et London et un vestiaire au coin de Beech Road et de Cuckoo Lane avec 180 sièges au-dessus. La capacité est passée de 4 000 à 12 000.

En 1950, un nouveau record de fréquentation a été établi en trois occasions distinctes, avec 10 160 personnes regardant Headington jouer un match nul 1-1 avec Yeovil Town en avril 1950. La même année, le club a installé un toit en tôle ondulée et est revenu au stand d’Osler Road , avant d’ériger 18 projecteurs sur les Polonais. En conséquence, le Manor Ground est devenu le premier au pays à accueillir un match de football sous les lumières lorsque Headington a battu Banbury Spencer lors d’un match amical le 18 décembre, avec une foule de 2603 personnes.

En 1953, le club a construit de nouvelles terrasses le long de la route Beech pour aider à augmenter la capacité d’une égalité au premier tour de la FA Cup contre Millwall, avant d’ajouter un autre versement lorsqu’il a accueilli Bolton Wanderers au quatrième tour, qui avait une capacité record de 16679. .

Deux ans plus tard, la terrasse Bolton Beech Road a été démolie et les travaux ont commencé sur un nouveau stand de 1 600.

Oxford United et les premiers jours

En 1960, Headington se transforma en Oxford United et en 1961, le club déposa un dépôt sur la propriété franche de Manor Ground pour l’acheter à Headington Sports Group Ltd. Terminé en 1962, conformément à l’élection des clubs à la Football League, le Cuckoo Lane a ensuite été démonté et remplacé par une douzaine de rangées de terrasses, avant que le club n’installe une terrasse d’une capacité de 4 000 places sur le stand de London Road. Les célèbres 18 projecteurs du Manor Grounds ont ensuite été remplacés par quatre pylônes qui se dressaient aux quatre coins du sol.

En 1964, les courses de la FA Cup et l’augmentation du nombre de spectateurs ont entraîné la construction de tribunes temporaires sur les côtés de Beech et d’Osler Road pour les matchs record contre Blackburn Rovers et Preston North End, ce dernier étant toujours en place aujourd’hui.

L’année suivante, de vastes terrasses ont été construites à l’extrémité de Cuckoo Lane, ce qui porte la capacité à 19000, mais cinq fans ont été blessés lors d’un match de quatrième tour de la FA Cup contre Watford lorsqu’une partie de la paroi avant du stand de London Road s’est effondrée.

1970/80 – Succès sur le terrain

En 1973, la ségrégation des foules a été introduite. La London Road était divisée, la gauche étant la section réservée aux supporters extérieurs. Deux ans plus tard, de nouveaux vestiaires, bureaux, salle de conférence, salle de presse et tunnel de joueurs ont été ouverts sous le stand Beech Road par Sir Matt Busby, directeur de Manchester United.

En 1982, des clôtures ont été érigées à l’avant des stands de Cuckoo Lane, Osler et London Road en raison de l’augmentation du hooliganisme dans le football. Après sa promotion en 1984, la terrasse du chemin Osler a été démolie et remplacée par une nouvelle terrasse et un nouveau toit qui montait jusqu’à la ligne médiane. Le reste de la terrasse a été remplacé par deux zones couvertes distinctes.

Les années 80 ont été une décennie solide pour les U sur le terrain. Ils ont été la première équipe anglaise à remporter des promotions consécutives en passant de la division 3 en 1984 à la division 1, remportant les titres de division 3 et 2. En 1986, les U’s ont remporté la Coupe du lait à Wembley, avant de passer un total de trois ans dans l’élite.

Le déclin du manoir, du club et des dernières années

Dix ans plus tard, en 1992, la clôture à l’avant de la route de Londres a été supprimée, avant que les deux dernières saisons au Manor Ground ne bénéficient d’une dispense spéciale pour vous jouer par la Football License Authority en raison du déménagement imminent des clubs. Le toit des stands de London et Beech Road était rempli d’amiante et ne respectait pas les normes de sécurité. Les terrassements, en particulier sur la route Beech, commençaient à s’effriter.

Des études ont suggéré que pour que le club reste au Manoir, cela coûterait plusieurs millions de livres et que tous les sièges réduiraient la capacité à 2803.

Aussi bon que les années 80 étaient sur le terrain, les années 90 étaient tragiques en comparaison. Il y a peut-être eu une promotion au cours de la décennie, mais le club a subi trois relégations.

Le dernier match au Manor Ground a eu lieu en mai 2001. Andy Scott a marqué lors d’un match nul 1-1 contre Port Vale, tandis que le nouveau propriétaire Firoz Kassam et sa société, Firoka, ont acheté le Manor Ground pour 6 millions de livres sterling. En novembre 2001, Firoka a obtenu la permission de construire un hôpital et 87 appartements, avant de vendre à Nuffield Nursing Trust pour 12 millions de livres sterling.

Matchs classiques

De toute évidence, la cravate Preston North End FA Cup sera l’un des plus grands matchs jamais disputés au Manor Ground. La présence et le fait que les U étaient la première équipe de Division 4 à atteindre les quarts de finale de la compétition restent un attribut clé de l’occasion.

Avant cela, la défaite 4-2 de Headington United lors du quatrième tour de la FA Cup face à Bolton Wanderers était mémorable. C’était la première fois que le club, et Manor Ground lui-même, organisait un match de compétition contre des adversaires de Division 1.

En 1986, Oxford était en Division 1. Un match mémorable cette saison a été quand un certain Alex Ferguson a pris en charge Manchester United. Son premier match avec les Red Devils a eu lieu au Manor Ground, qu’Oxford a remporté 2-0.

En 1995, il y avait un thriller de dix buts dans la division 2. Oxford traînait 3-0 contre Portsmouth, puis 4-1 et finalement 5-2, mais deux buts dans les 90 dernières secondes réduisaient un point improbable et présentaient l’un des plus grands retours. le Manor Ground avait été témoin.

Photo principale

Intégrer à partir de .