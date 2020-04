L’ancien stand ouest du terrain White Hart Lane de Tottenham Hotspur en cours de démolition, Londres, décembre 1980. (Photo de Frank Tewkesbury / Evening Standard / Archives Hulton / .)

Bienvenue dans la nouvelle série d’articles de Last Word on Football. Cette série se penche sur les motifs qui ne sont malheureusement plus avec nous. Des terrains célèbres non seulement dans leur pays mais aussi dans le monde. Des terrains qui auront toujours une place spéciale dans le cœur des supporters d’une équipe et des fans de football. Beaucoup les auront aimés, certains les auront peut-être détestés; cependant, ils ne pouvaient jamais être oubliés.

White Hart Lane était un stade fantastique pour son atmosphère, sa proximité avec le terrain et pour les souvenirs qui se sont forgés au cours des 119 années où il s’est tenu. Cela fera toujours partie de l’identité de Tottenham Hotspur. Cet article tentera de rassembler les nombreux volets de la mémoire et de l’histoire, où, en vérité, toute une série d’articles serait nécessaire pour saisir pleinement la grandeur de l’histoire de ce stade.

Terrains de football à ne jamais oublier: White Hart Lane

Les origines

L’histoire de White Hart Lane a commencé sur le terrain d’une pépinière désaffectée. Ce terrain a été loué à la brasserie, avec des stands mobiles ramenés du terrain précédent, devenu trop surpeuplé.

Ouverture

Certaines sources disent que le tout premier match à White Hart Lane était le match amical contre le comté de Notts. Cependant, sur le site officiel du club, il y avait eu des matchs non officiels avant cette date; il y avait environ quatre matchs d’essai avant cet amical, qui impliquait les Blancs contre les Stripes.

Le premier match officiel a été une victoire à domicile 4-1 lors d’un match amical contre le comté de Notts. Tommy McCairns, du comté de Notts, a été le premier joueur à marquer au sol. Mais, Tom Pratt et David Copeland ont aidé les Spurs à un retour fantastique.

Tottenham a battu les Queens Park Rangers 1-0 lors du premier match de compétition organisé au stade; Tom Smith a décroché le tout premier but de compétition jamais marqué à Lane.

Développements et améliorations



Archibald Leitch a été l’architecte clé de certaines améliorations majeures du stade. Entre 1909 et 1934, la capacité atteint 80 000 personnes.

Cette capacité est tombée à 50 000 en 1979. Les sièges ont commencé à remplacer les zones debout. Cependant, le plateau est resté, avec toute son atmosphère debout rauque.

L’étagère

Le stand est a été reconstruit en 1934. Il y avait deux niveaux principaux, mais la section inférieure a été divisée en deux. Ainsi, la section centrale est devenue l’étagère. Au total, il y avait assez de place pour 18 700 supporters debout. Ce serait une ruche d’applaudissements, de chants et de chansons pendant de nombreuses années.

Shelf Side a été rénové en 1988. La partie supérieure a été remplacée par des boîtes de direction. C’est peut-être l’une des premières inscriptions du mercantilisme moderne au club. Néanmoins, le stand East Upper, et vers le Park Lane End, aimerait toujours comme The Shelf.

White Hart Lane en temps de guerre

Deux guerres mondiales ont affecté le stade. Pendant la Grande Guerre, le ministère de la Guerre a pris le contrôle du stade. L’East Stand est devenu une usine de marques de gaz, de pistolets et d’équipements de protection. Les Spurs ont donc dû utiliser à la fois Highbury d’Arsenal et Homerton de Clapton Orient.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, White Hart Lane a rendu la pareille à Arsenal. Le terrain du club rival a été utilisé comme centre de précautions contre les raids aériens.

L’histoire du coq

Le célèbre coq de White Hart Lane a été lancé en 1909. L’ex-joueur William James Scott était le fabricant. En 1989, ce casting original a été retiré et déplacé vers les suites exécutives. Il réside maintenant à Lilywhite House. Il y a une réplique de ce magnifique coq au sommet du nouveau stade.

Personne n’est resté debout

Ernest Atherden est l’architecte qui a conçu un nouveau stand ouest. Cela faisait partie d’une nouvelle campagne de mise à jour des installations de White Hart Lane. Cela comprenait 72 autres cadres exécutifs.

Le rapport Taylor de 1990 appelait à des stades tout-terrain, ce qui signifiait la fin des zones debout à l’intérieur de White Hart Lane. Entre 1994 et 1998, il y a eu une série de développements. La capacité a été réduite à environ 36 000.

Trois matchs classiques sur la voie



Tottenham Hotspur remporte la première Coupe UEFA

Après une victoire de 2-1 contre Wolverhampton Wanderers lors du match aller, le club a tenu à The Lane un nul 1-1 pour lever la première Coupe UEFA. Alan Mullery a marqué le premier but des Spurs en ce moment glorieux de mai 1972.

Martin Chivers a fait part de sa confiance dans le retour du club à White Hart Lane pour le match retour.

«Je pensais:« Nous avons une très bonne chance maintenant parce que Tottenham est si fort à domicile, en particulier dans les matchs européens. »Aux matches européens à Tottenham, l’atmosphère était juste électrique. Et nous portions la bande tout blanc, que nous tenions toujours à porter dans les jeux européens. Et avec cette foule derrière nous, je pense que c’était le football le plus excitant que nous ayons joué au début des années 70. Je pense que lorsque vous gagnez 2-1 à l’extérieur, vous sentez que vous avez de très bonnes chances. Et une fois qu’Alan Mullery est apparu avec cette tête et que nous avions un coussin de deux buts, nous avons senti que nous avions une grande chance de gagner cette coupe. »

Tony Parks le héros des tirs au but alors que les Spurs soulèvent une autre coupe de l’UEFA

En mai 1984, les Spurs ont remporté une autre Coupe UEFA à domicile sur la Lane. Cette fois, les Lilywhites ont perdu 1-0. Graham Roberts a trouvé la balle à ses pieds après une balle dans la boîte et a finalement ajusté ces pieds pour rentrer à la maison l’égalisation.

Donc, tout se résumait à des pénalités à White Hart Lane. Un moment charnière est survenu après un arrêt de Tony Parks, avec Danny Thomas qui a pris le relais. Thomas avait besoin de marquer pour remporter la coupe UEFA. Mais, le penalty de l’arrière n’a pas pu battre Jacky Munaron. Des gémissements retentirent sur le sol. Cependant, quelques instants plus tard, les fidèles des Spurs chantaient le nom de Danny Thomas.

En fin de compte, la miss de Thomas n’a servi qu’à donner encore plus de gloire à Tony Parks. Parks a plongé à son poste de droite, sauvant la tentative d’Arnór Guðjohnsen. Il s’éloigna ensuite, deux bras en l’air au grondement de la foule.

Tottenham change la donne

Il est difficile de suivre les deux matchs précédents sur la Lane. C’est principalement parce que le club n’a rien gagné depuis si longtemps. Mais, également, les finales de coupe ne se déroulent pas de la même manière. Au lieu de cela, l’une des rencontres classiques modernes a été le Jour de l’An en 2015.

Chelsea a pris les devants, et cela semblait être le business comme d’habitude. Cependant, Harry Kane a sorti un fantastique égaliseur à faible puissance. Nacer Chadli a été une influence dans ce match nul. Son tir a tiré du poteau, seulement pour que Danny Rose conduise le rebond pour que les Spurs prennent la tête.

Kane a remporté un penalty sur un défi maladroit de Gary Cahill. Andros Townsend, qui donne aux Spurs une avance de 3-1 avant la mi-temps.

Harry Kane s’est ensuite retrouvé dans la boîte, exécutant un joli virage avant une somptueuse arrivée dans le coin inférieur droit. Il n’y avait aucun moyen de revenir maintenant, sûrement? Federico Fazio a fait de son mieux en permettant à Chelsea de contre-attaquer, le ramenant à 4-2. Cependant, Chadli a conduit à Chelsea et a fracassé un tir dans les jambes de John Terry pour 5-2. L’ennemi invétéré des Spurs obtiendrait le dernier but, mais ce n’était qu’une consolation dans le thriller 5-3.

Ce match n’a pas remporté de trophée pour les Spurs. Mais c’est le début d’une marée tournante qui a vu le club commencer à atteindre ses sommets précédents.

Déclin

Le déclin de la Lane est venu avec la nécessité d’un nouveau stade à une échelle beaucoup plus grande. D’une capacité de 36 000 personnes, les Spurs sont passés au stade Tottenham Hotspur, qui peut accueillir au moins 62 000 personnes. Les plus grands clubs du football européen ont des stades avec des capacités similaires et des installations modernes. Ainsi, le club devait s’assurer qu’il avait les bonnes bases pour progresser. Daniel Levy cite que:

“Quand j’ai repris le club, Tottenham n’était pas un club qui était un challenger européen régulier”, “Clairement, nous le sommes maintenant et mon rêve est évidemment de gagner.” Nous voulons gagner, et gagner est à la fois sur le terrain et en dehors du terrain, donc nous allons continuer jusqu’à ce que nous ayons tous les deux raison. »

Mais, mis à part le football, la fin de White Hart Lane et la nécessité de nouvelles installations ont des causes plus vastes; Le directeur exécutif Donna Cullen, tel que rapporté par l’Independent, “a déclaré que les émeutes de Tottenham en 2011 étaient le” déclencheur “pour finalement mettre en œuvre des plans à long terme pour le stade et investir dans la région.”

Adieu



White Hart Lane n’a pas disparu immédiatement. Il y a eu une dernière saison glorieuse où les Spurs étaient invaincus à domicile. Une partie a été jouée devant une foule réduite, avec un coin du stade exposé pour permettre le début de la construction du nouveau terrain. À la fin de la saison, cela a abouti à un dernier match d’adieu au Lane. Victor Wanyama a planté une tête battante devant David de Gea de Manchester United. Ce fut un croisement fantastique de Ben Davies.

Le deuxième but du match, le dernier but de White Hart Lane, a été marqué par nul autre que Harry Kane. Christian Eriksen a fouetté une balle féroce, avec Kane en avoir assez pour l’envoyer devant de Gea.

Lorsque le coup de sifflet final a retenti, les fans ont afflué sur le terrain. C’était vraiment une affaire émotionnelle. Après que les fans aient été ramenés à leurs sièges, une cérémonie a suivi. Une multitude d’ex-joueurs des Spurs ont émergé du tunnel; Osvaldo Ardiles, Cliff Jones, Justin Edinburgh, Pat Jennings, Dimitar Berbatov n’étaient qu’un petit échantillon de la foule de noms illustres. Ils ont provoqué une pléthore de souvenirs parmi les fidèles Spurs, jeunes et vieux.

Il y avait de la musique de la communauté locale; Les chants Spurs ont été placés dans une chorale, puis une performance entraînante de Wynne Evans a suivi.

Dans l’un des derniers moments, il y avait une chanson particulière qui résonnait dans l’ancien terrain. “Nous sommes Tottenham, Super Tottenham, de la Lane.” Lorsque White Hart Lane a été démantelé, le club a perdu son emblème emblématique. Le nouveau stade ne sera jamais la Lane. C’était un terrain plein de souvenirs et d’émotions; c’était un terrain qui a d’abord été construit pour les supporters et dont ils se souviendront avec émotion pour les années à venir.

