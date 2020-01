Terrier fait peur en Ligue 1

Terrier est tombé au sol sans que personne ne le touche et a déclenché toutes les alarmes. Ses coéquipiers et ses rivaux sont rapidement venus l’aider puisque le joueur était devenu vert avec des signes évidents de vertiges. Il a souffert d’une indisposition et a même perdu connaissance, comme l’a souligné Lyon à travers ses réseaux sociaux. Heureusement, tout était dans une simple frayeur.

26/01/2020 à 17:52

CET

SPORT.es

Selon l’Équipe, le joueur lyonnais a été rapidement transféré à l’hôpital et, heureusement, tout a été un malheur qui n’aura pas de conséquences majeures. Apparemment, Terrier a commencé à avoir froid et a eu des vertiges pour qu’il ne puisse que s’allonger. Lyon a déclaré que le joueur avait subi une chute de tension dont il était déjà récupéré. Il a perdu connaissance, mais le club a rapidement indiqué que l’attaquant léonais l’avait déjà récupéré avant la fin du match, faisant taire toutes les voix d’alarme.